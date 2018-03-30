Зинченко: «Европейцев с детства учат не давать слабину. У нас другой менталитет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос о разнице в менталитетов европейцев и стран постсоветского пространства.

«Огромная разница. Нет такого, что сегодня я похожу, а завтра побегаю. Там все видят, каждая тренировка записывается на видео. Их с детства учат, что если где-то дашь слабину, то тебя будет подпирать кто-то, кто хочет больше, чем ты.

Один из помощников Пепа мне рассказал, что люди с Украины и из России не добиваются успеха в Европе. Если они чувствуют, что в порядке, то сразу останавливаются в развитии», – сказал Зинченко.

Напомним, что игрок раньше выступал за «Уфу».