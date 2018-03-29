Уткин – Дзюбе: «Больной поправится. Дурак останется дураком навсегда»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин ответил Артему Дзюбе.

Ранее нападающий тульского «Арсенала» назвал журналиста больным человеком и пожелал ему выздоровления.

«Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем!

Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвертый! Ахахах.

Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», – написал Уткин в телеграме.

Напомним, тульский клуб арендовал Дзюбу до конца сезона у «Зенита».