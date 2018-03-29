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  • Уткин – Дзюбе: «Больной поправится. Дурак останется дураком навсегда»

Уткин – Дзюбе: «Больной поправится. Дурак останется дураком навсегда»

29 марта 2018, 16:06
43

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин ответил Артему Дзюбе.

Ранее нападающий тульского «Арсенала» назвал журналиста больным человеком и пожелал ему выздоровления.

«Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем!

Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвертый! Ахахах.

Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», – написал Уткин в телеграме.

Напомним, тульский клуб арендовал Дзюбу до конца сезона у «Зенита».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (43)
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"supermax"
1522329228
Красиво то как...
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Vickont
1522329454
Ай да Вася! Ай да сукин сын!)
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alexa1995
1522330179
Нормально он его опустил.
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zigbert
1522330929
Так нежно и с юморком.Почта заработала,жди ответку Вася.
Ответить
miha99
1522331267
Уткин 2-1 Дзюба
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Fireman-100
1522331311
Четко Вася стеганул по тупой роже этого ублюдка. Браво!
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Бабушка Зильзиля
1522331409
Пой, Вася! Пу Пу-пу-бу ру Пу-пу-бу-ру-бу Пур-пу-пу-пу Пу-пу-пу-буп Пу-пу-пу-буп ДАЙ! Пой, Вася!!!
Ответить
babenko1977
1522331525
А по мне Вася молодчик больше умных речей говорит
Ответить
Чикомас
1522334000
А мы то тут причем, А? Бомбардир? Два дурака х...ми мереются, это их дело. Вы то хоть будьте умней..
Ответить
Ахимас Вельде
1522338145
Два сапога пара.
Ответить
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