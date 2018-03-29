Дзюба назвал Уткина жалким человеком и посоветовал ему выздоравливать 

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба в интервью каналу «Футбол с Meizu» поделился мнением о комментаторе Василие Уткине.

– За реакцией на ваши высказывания следите? Василий Уткин написал достаточно злую колонку.

– Васю мне, если честно, вообще жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз просто не хочу.

Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь.

Напомним, что Уткин назвал Дзюбу запредельно глупым человеком и шкафоподобным нарциссом.