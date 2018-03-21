Уткин назвал Дзюбу запредельно глупым человеком и шкафоподобным нарциссом

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о персоне нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Комментатор считает футболиста глупцом.

«Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Валерий Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал.

Потом его отдавали в «Ростов» (Кубок с «Ростовом» остается его наивысшим достижением) и отпустили в «Зенит». Так закатывают? Так не закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.

О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе», – написал Уткин.

Наивысшее достижение в карьере Дзюбы – две победы в Кубке России.