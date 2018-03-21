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    Уткин назвал Дзюбу запредельно глупым человеком и шкафоподобным нарциссом

    Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о персоне нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Комментатор считает футболиста глупцом.

    «Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Валерий Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал.

    Потом его отдавали в «Ростов» (Кубок с «Ростовом» остается его наивысшим достижением) и отпустили в «Зенит». Так закатывают? Так не закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.

    О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе», – написал Уткин.

    Наивысшее достижение в карьере Дзюбы – две победы в Кубке России.

    Источник: Telegram

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    21.03.2018 21:39
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 марта 2018, 14:58

      На сей раз товарищ уткин решил присоединиться к мнению большинства

      0
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    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 29 марта 2018, 13:24

      им там всем делать н...й вот они и чешут языки))))футбол убили в россии остаётся языками трепать друг на друга )))

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 22 марта 2018, 21:00

      Я не понимаю этого обличительного пафоса от Уткина. Дзюба, что претендует на членство в Академии Наук? Или на пост президента? Что удивительного в том, что футболист по жизни глуп (особенно если он далеко не так глуп на футбольном поле)? Глупые люди вообще составляют в любой стране большинство населения. И тем не менее называть глупого человека глупым везде считается оскорблением. Кто дал право Уткину публично оскорблять другого человека?

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 марта 2018, 16:54

      В фильме Беглецы психиатр поясняет сыщику: сумасшедшие сидят за высоким забором, а идиоты толпами ходят по улицам. Артемка просто паренек из толпы.

      2
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      Рейтинг: +195

      Colonist 22 марта 2018, 15:41

      Во дает Вася! Дзюба может и в суд подать, чтобы тот рассудил, кто из них шкаф?:))))

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Colonist 29 марта 2018, 09:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они оба шкафа, правда один из них почти неподвижен.)

      -6
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 22 марта 2018, 13:08

      Вася смотрел в зеркало, а писал о Дзюбе.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:51

      Это верно. На столько глупого человека нужно еще поискать.

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 марта 2018, 11:49

      Он когда портрет составлял в зеркало смотрел.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:25

      полностью согласен да и портрет его с невероятной точностью описал))

      6
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 11:23

      Этот гадкий утёнок никогда не превратится в прекрасного лебедя.Сколько же у него Желчи?

      0
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