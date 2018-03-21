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  • Уткин назвал Дзюбу запредельно глупым человеком и шкафоподобным нарциссом

Уткин назвал Дзюбу запредельно глупым человеком и шкафоподобным нарциссом

21 марта 2018, 21:39
47

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о персоне нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Комментатор считает футболиста глупцом.

«Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Валерий Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал.

Потом его отдавали в «Ростов» (Кубок с «Ростовом» остается его наивысшим достижением) и отпустили в «Зенит». Так закатывают? Так не закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.

О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе», – написал Уткин.

Наивысшее достижение в карьере Дзюбы – две победы в Кубке России.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (47)
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insider_retro
1521657782
Подобные речи с высока подошли бы человеку безукоризненному во всём - безгрешному, статному и с авторитетом... Василий Вячеславович, при всех его прежних заслугах, не попадает в эту категорию... Сдержаннее надо быть в оценках других или самому отождествлять не сравненный идеал!:))
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Полная Канистра
1521658109
ну всё пошла война слов игроками тренерами экспертами журналистами в лице уткина. Из искры возгорится пламя . ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ
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VVM1964
1521659140
При всем моем негативном отношении к Уткину , сегодня не могу с ним не согласится , 100 % попадание .
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alex1951
1521661143
Уткин - образец русской словесности. И при этом критикан всех и вся. Лучше нашел бы ты себе бабу и душонка твоя утихомирилась. Хотя такому хряку и это проблемно,остается только бухать)))
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movie
1521661982
ну прав Вася. Манчини, Карпин, Эмери - все плохие и только Дзюба разбирается в футболе. тёма, много текста
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Татарин за ЦСКА
1521663726
напишу наверно не по теме. Если Дзюба шкафоподобный,то на что похож Уткин?????
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DOCTOR PENALTY
1521665894
Объективная и полная характеристика.
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zigbert
1521702865
В последнее время о Дзюбе было столько всего сказано ,что можно писать роман.
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OfaZavr
1521707132
полностью согласен да и портрет его с невероятной точностью описал))
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Одинокий волк Маквейд
1521726861
В фильме Беглецы психиатр поясняет сыщику: сумасшедшие сидят за высоким забором, а идиоты толпами ходят по улицам. Артемка просто паренек из толпы.
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