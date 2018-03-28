«Интер» намерен уговорить «Барселону» снизить цену на Рафинью

«Интер» намерен выкупить у «Барселоны» контракт центрального полузащитника Рафиньи по завершении срока аренды, которая рассчитана до конца сезона.

В договоре между клубами есть пункт, согласно которому миланцы могут приобрести 25-летнего футболиста за 35 миллионов евро. Однако руководство «нерадзурри» не хочет платить такие деньги и намерено обсудить с сине-гранатовыми снижение стоимости бразильца до открытия летнего трансферного окна.

Ранее сам хавбек заявлял, что хочет продолжить карьеру в «Интере».

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в восьми матчах миланской команды, отметившись одной голевой передачей.