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В ФИФА оценили готовность российских стадионов к ЧМ-2018

28 марта 2018, 09:30
13

Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит рассказал о состоянии готовности российских стадионов к проведению чемпионата мира-2018.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. На данном этапе мы от больших проектов – постройки стадионов – переходим к более тонким аспектам работы – отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», – сказал Смит.

Стоит отметить, что проверка проходила в несколько этапов. На первом этапе, который проводился с 30 января по 1 февраля, специалисты проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге, а также московские «Лужники» и «Спартак». На втором (с 1 по 3 февраля) – арены в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. С 20 по 26 марта делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (13)
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alex1951
1522219272
Стадионам +100 Сборной -100
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Полная Канистра
1522219948
всё сделаем по высшему классу как вы требуете и мы это умеем пример ОЛИМ. СОЧИ но вот после ЧМ будет развал некоторых стадионов так как там некому играть будет и содержание их каждый год не каждый город потянет а пустые стадионы это только одни большие убытки
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Spartanez 300
1522220482
Хорошие стадионы есть и строятся еще лучше , но пока к сожалению нет хороших игроков что бы радовать зрителей . Все таки будем надеется что отношение к нашему футболу изменится и прежде всего к детско - юношескому как к начальной кузнице футболистов .
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insider_retro
1522221973
Есть ощущение, что после ЧМ, в некоторых городах, прекрасные сооружения будут не востребованы и останутся роскошными памятниками... А проведение концертов и ярмарок мёда - это слишком бездарное использование стадионов... Нет команд или невысокий уровень посещения...
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VikNMar
1522222917
С стадионами у нас всё в порядке , это же не детей лечить ........ со строительства стадионов ого го сколько украсть можно , а потом на 40-тысячник будут ходить 600 болельщиков на матчи ПФЛ .....
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ZENIT-59
1522229009
Стадионы к Мундиалю готовы отлично, а покажет ли что-то на футбольных полях этого праздника футбола хозяйка Чемпионата Мира?Маловероягно!
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OfaZavr
1522232328
только дальнейшее их использование вызывает вопросы.
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la verdad
1522236450
Именно с деталями у нас всегда проблемы
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Mozaguin
1522239157
Согласен: дьявол обычно скрывается в мелочах... Да и игра сборной пока не впечатляет...
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zigbert
1522249074
Ну и хорошо.Новые стадионы несомненно украсят города в которых они построены.
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