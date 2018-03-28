В ФИФА оценили готовность российских стадионов к ЧМ-2018

Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит рассказал о состоянии готовности российских стадионов к проведению чемпионата мира-2018.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. На данном этапе мы от больших проектов – постройки стадионов – переходим к более тонким аспектам работы – отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», – сказал Смит.

Стоит отметить, что проверка проходила в несколько этапов. На первом этапе, который проводился с 30 января по 1 февраля, специалисты проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге, а также московские «Лужники» и «Спартак». На втором (с 1 по 3 февраля) – арены в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. С 20 по 26 марта делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.