Дешам: «Гол сборной России стал для нее воодушевляющим, но эта игра была наша»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча против сборной России (3:1). Он отметил, что россияне попытались переломить ход игры после забитого мяча. Единственный гол российской команды забил Федор Смолов.

«Когда Россия забила свой мяч, я не испугался, но для команды соперника этот момент стал воодушевляющим — они начали действовать активно. Но это была наша игра, и мы ее не упустили и забили третий мяч.

Смолов? Это качественный игрок, который способен хорошо играть. Я не видел все его матчи, чтобы сказать больше», – сказал Дешам.

Главные выводы по матчу Россия – Франция