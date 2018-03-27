Товарищеский матч. Дубль Мбаппе помог Франции победить Россию. Команда Черчесова не выигрывает пять встреч подряд

Состоялся товарищеский матч между сборными России и Франции. Наша команда смогла забить всего один гол. Его автором стал Федор Смолов. Гостям же помог победить дубль форварда Килиана Мбаппе.

Россияне не могут выиграть уже пять матчей подряд. Кроме того, коллектив Станислава Черчесова потерпел второе поражение за неделю.

Товарищеский матч

Россия – Франция – 1:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 40; 0:2 – Погба, 49; 1:2 – Смолов, 68; 1:3 – Мбаппе, 83.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Жирков (Рауш, 47), Самедов (Смольников, 46), Головин, Ерохин (Швец, 76), Дзагоев (Ан. Миранчук, 54), Ал. Миранчук (Заболотный, 66), Смолов.

Франция: Льорис, Эрнандес, Косиельни, Умтити (Кимпембе, 80), Павар, Канте (Толиссо, 66), Погба, Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мбаппе (Лемар, 87), Марсьяль (Гризманн, 58).

Предупреждения: Заболотный, 67; Миранчук, 82 – Мбаппе, 52.

Главные выводы по матчу Россия – Франция