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  • Товарищеский матч. Дубль Мбаппе помог Франции победить Россию. Команда Черчесова не выигрывает пять встреч подряд

Товарищеский матч. Дубль Мбаппе помог Франции победить Россию. Команда Черчесова не выигрывает пять встреч подряд

27 марта 2018, 20:42
113

Состоялся товарищеский матч между сборными России и Франции. Наша команда смогла забить всего один гол. Его автором стал Федор Смолов. Гостям же помог победить дубль форварда Килиана Мбаппе.

Россияне не могут выиграть уже пять матчей подряд. Кроме того, коллектив Станислава Черчесова потерпел второе поражение за неделю.

Товарищеский матч

Россия – Франция – 1:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 40; 0:2 – Погба, 49; 1:2 – Смолов, 68; 1:3 – Мбаппе, 83.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Жирков (Рауш, 47), Самедов (Смольников, 46), Головин, Ерохин (Швец, 76), Дзагоев (Ан. Миранчук, 54), Ал. Миранчук (Заболотный, 66), Смолов.

Франция: Льорис, Эрнандес, Косиельни, Умтити (Кимпембе, 80), Павар, Канте (Толиссо, 66), Погба, Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мбаппе (Лемар, 87), Марсьяль (Гризманн, 58).

Предупреждения: Заболотный, 67; Миранчук, 82 – Мбаппе, 52.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Франция Мбаппе Килиан Черчесов Станислав
Комментарии (113)
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Dimon 007
1522172891
Не плохо! Без Акинфеева намного лучше, не боялись играть в обороне! Головин просто дно! Поменяли Дзагоева и игра пошла лучше!
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Вомбат
1522173205
Бедный Черчесов! Два год назад он пытался нащупать состав, лихорадочно меняя игроков по ходу матча. Сейчас до ЧМ ему осталось три месяца, а он, бедолага, все так же меняет игроков со скоростью автомата Калашникова, все пытаясь нащупать состав. По принципу "а что, а вдруг"?
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Krossmen73
1522173217
Всё в общем то закономерно и объективно:Франция на голову выше нас в классе.Тут ничего не пропишешь.Победить лягушатников можно только за счёт куража и запредельной мотивации.Ну и иметь в составе всех своих в здоровом состоянии.Ни одного из пунктов у нас не было.Да играли,да старались,да создали кое-чего....вот и всё!И Черчесов тут,кстати ,не при чём.Сейчас кого из супертренеров не пригласи,итог будет точно же такой как и всегда.В нынешнем чемпе у нас нет выбора из талантливых и толковых игроков.Их попросту нет.Есть более-менее приличные середнячки.Ведь в большинстве наших топовых клубах лидерами являются иностранцы практически на всех ключевых для сборной позициях.Так что выбирать не из кого.Чтобы сейчас побеждать,нужно было футбольным властям ещё 8 лет назад осуществлять программу по поиску талантов и продвижению их в клубах.А это не было сделано.Вот и имеем то что имеем.К сожалению...
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VVM1964
1522173319
Теперь ждем 5 побед подряд на ЧМ . )))
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тётя ASYA
1522173613
как говорил Озеров "такой хоккей нам не нужен" тоже самое про сегодняшний футбол в исполнении нашей сборной !
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cska-62
1522174305
Мбаппе делал на своём фланге с Нойштедтером и Лунёвым всё, что хотел. При первом забитом мяче он ещё и Граната уложил на газон, когда тот в прыжке пытался достать мяч, но не достал. Лунёв в воротах остался наблюдателем, ибо как Акинфеев на противоходе отражать мячи не умеет. При третьем пропущенном мяче Мбаппе просто ударил ему «в домик». И не прогадал. На 52 минуте Мбаппе заработал ещё и чистейший пенальти, но… получил «жёлтую карточку» якобы за симуляцию. Судья – позорище! Второй гол со штрафного Погба забил классным ударом в притирку со штангой. В самую «шестёрку». Но удар не был сильным… И пробивался он с 26 метров. Вратарь уровня РФПЛ обязан его отражать! Обязан! И реагировать на удар не тогда, когда он уже пролетает над «стенкой», как это попытался сделать Лунёв, а на 9 метров и 16 сантиметров раньше. Проще говоря, у нас в сборной есть два вратаря. Это АКИНФЕЕВ и ГАБУЛОВ! Все остальные – в очередь за третье место в заявке. Что касается атакующей игры, то активно всю игру за мяч цеплялся Смолов, и справедливо то, что он стал автором единственного ответного мяча с хорошей передачи Смольникова. Местами неплохо смотрелись Головин (всю игру), Жирков и Дзагоев в первом тайме (до замены). Французы выставили не сильнейший состав. Лишь после перерыва на поле появились Гризманн и Жиру. Да и то – не сразу. Было ясно, что Дешам просматривает схемы игры и более молодых игроков атаки, чем хорошо всем известных звёзд сборной Франции. Но и этого для относительно лёгкой победы французам хватило. Печально, но не только сборная Бразилии, но и сборная Франции – не наш уровень! Хотя при здоровых Джикия, Фернандесе, Васине, Василии и Алексее Березуцких оборона не была бы проходным двором. Если бы ещё и в воротах стоял Акинфеев! Либо французам нужно было бы для победы сильно прибавлять, либо довольствоваться, как максимум, ничьёй. Никак не более того. И у Мбаппе бенефис бы не получился.
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Полная Канистра
1522174339
угораю от этого болотного он вообще не футболист что в нём чечес нашёл как козёл прыгает вокруг себя
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Африканскaя чумa cвинeй
1522174498
Я раньше думал, что Кутепов - это самое большое дно, но тут снизу постучал Нойштедтер
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ruded
1522174959
один вопрос: почему у нынешнего тренера нескончаемый лимит доверия?
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GoLenaStop
1522177036
Странная команда... Это - не лучшие игроки РФ! Может, пока не поздно, Пердив и Вторсырьё прочесать частым гребешком, самых шустрых и голодных собрать в кучу, - глядишь, - всем на удивление, и сыграют?!. А вдруг?
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