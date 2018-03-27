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  • Нойштедтер, Жирков и Ерохин – в стартовом составе россиян; Дембеле, Мбаппе и Марсьяль выйдут в атаке у Франции

Нойштедтер, Жирков и Ерохин – в стартовом составе россиян; Дембеле, Мбаппе и Марсьяль выйдут в атаке у Франции

27 марта 2018, 17:46
23

Тренерский штаб сборной России назвал фамилии 11 игроков, которые выйдут в стартовом составе команды на товарищеский матч против Франции.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Жирков, Самедов, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Франция: Льорис, Эрнандес, Косиельни, Умтити, Павар, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Марсьяль.

Встреча состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция
Комментарии (23)
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bondarev32
1522162161
Смотрю состав и не вижу ни одного лидера! Таких, какими были Аршавин и Павлюченко в 2008.
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Чермындыр
1522162526
Збс, жду треху в первом тайме
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nik55
1522162692
нужно смотреть правде в глаза------сборная 0---пролетят 2-1 или 3-1
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Serjoga
1522162819
Пока не начнется, нет... не пройде пол тайма ничего сказать нельзя! Будут пахать и прессинговать-будет результат (положительный)! будут отбывать "номер" на поле-получат трешку в первом тайме! Вопрос в настрое! Будут бегать-много не проиграют, а может просто не проиграют!
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swot1205
1522163285
мда, таким составом у нас мало шансов и против французов и на ЧМ:(
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Полная Канистра
1522163325
много разных хороших идей с нами удаль горячих парней фу ты чёт я завёлся
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Евгений Агеев
1522163712
Нойштедтер и Ерохин явно лишние в этом составе!
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Чикомас
1522164034
Сколько лет Юре Жиркову? 38 или 36 ? Этот тот старый конь, который борозды не портит...Другое дело, насколько сил хватит.. Остальные, ему в сыновья годятся, а вот в то, что они выкладываться на поле будут, я не уверен...Да..имеем то, что имеем, к таким игрокам хоть бы тренера нормального, но и тут не повезло..
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upiter622
1522165650
Ох...тельный состав!Похоже этому лысому все равно!
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petrucho-spb
1522169997
это пипец 0=2 и самое главное нет игры
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