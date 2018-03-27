Нойштедтер, Жирков и Ерохин – в стартовом составе россиян; Дембеле, Мбаппе и Марсьяль выйдут в атаке у Франции

Тренерский штаб сборной России назвал фамилии 11 игроков, которые выйдут в стартовом составе команды на товарищеский матч против Франции.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Жирков, Самедов, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Франция: Льорис, Эрнандес, Косиельни, Умтити, Павар, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Марсьяль.

Встреча состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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