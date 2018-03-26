Орлов раскритиковал Глушакова за нетехничность

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов после товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3) раскритиковал полузащитника хозяев Дениса Глушакова.

В данной встрече футболист провел на поле 63 минуты и был заменен на Антона Миранчука.

«Глушаков же этот матч просто провалил. Я даже не могу понять, чем это можно объяснить. Может быть, сыграв пару раз нетехнично и потеряв мяч, он расстроился из-за того, что те так играют.

Иногда люди говорят: наверное, я занимаюсь не своей профессией. Можно и до такого дойти. В «Спартаке» есть Фернандо, и в клубе равновесие. У Глушакова энергия, мощь, но он нетехничен, а здесь надо быть техничным.

Был один характерный момент, когда мяч отскочил от штрафной. Кажется, слева подавали угловой, и он здорово оказался на подборе, выбрал позицию. Подработай мяч, пробей или отдай пас.

А он сделал одно касание – мяч продолжил скакать, сделал второе – мяч продолжает скакать. А на третье уже подошел бразилец и отобрал мяч. Глушаков так расписался в своем неумении укрощать мяч. А как без этого в футболе?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».