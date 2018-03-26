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Орлов раскритиковал Глушакова за нетехничность

26 марта 2018, 23:47
15

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов после товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3) раскритиковал полузащитника хозяев Дениса Глушакова.

В данной встрече футболист провел на поле 63 минуты и был заменен на Антона Миранчука.

«Глушаков же этот матч просто провалил. Я даже не могу понять, чем это можно объяснить. Может быть, сыграв пару раз нетехнично и потеряв мяч, он расстроился из-за того, что те так играют.

Иногда люди говорят: наверное, я занимаюсь не своей профессией. Можно и до такого дойти. В «Спартаке» есть Фернандо, и в клубе равновесие. У Глушакова энергия, мощь, но он нетехничен, а здесь надо быть техничным.

Был один характерный момент, когда мяч отскочил от штрафной. Кажется, слева подавали угловой, и он здорово оказался на подборе, выбрал позицию. Подработай мяч, пробей или отдай пас.

А он сделал одно касание – мяч продолжил скакать, сделал второе – мяч продолжает скакать. А на третье уже подошел бразилец и отобрал мяч. Глушаков так расписался в своем неумении укрощать мяч. А как без этого в футболе?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Глушаков Денис Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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СашкаГуров
1522099429
вся команда провалила
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spamo77
1522107263
надо же такую чушь нести, гена как обычно- "глаз алмаз" что то заметил, "острый язык" типа подколол,а на самом деле пернул в лужу....
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pul
1522110300
Глушак, это позор российского футбола...
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pul
1522110344
и ещё + комбар
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Полная Канистра
1522118351
давай про болотного вашего техничного
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Диктор
1522123688
Ого птица опять стал игроков Спартака грязью поливать,хотя что еще можно ждать то от главного бомжа то.
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Tdutybq 22
1522126652
Пожалуй первый раз соглашусь с Орловым. Более того, Глушаков никогда не был игроком уровня сборной России
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yorgenbarenz
1522135171
Да,в Глушакове много древесины,но,всё равно,он очень напорист и быстр.К тому же хорошо заряжает и пасует.
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OfaZavr
1522138868
Глушаков может и вправду не лучший матч сыграл но провалила его вся команда.
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zigbert
1522223016
Теперь остается свалить всю вину за поражение на Глушакова.
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