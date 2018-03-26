Мостовой: «Что-то все подзабыли, как мы обкакались со Слуцким»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между россиянами и Францией.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Нет смысла давать какой-то прогноз на предстоящий матч. Я возвращаюсь к тем словам, которые говорил полтора года назад, после провального чемпионата Европы. Многие уже забыли, какой это был провал и позор, в каком качестве мы туда ехали, с какими лозунгами. Многие кричали, главный тренер: «Мы-мы-мы», Слуцкий (бывший главный тренер сборной России – прим. ред.) такой был у нас. Что-то все подзабыли его уже. И как мы там обкакались, можно так сказать.

Здесь какой прогноз может быть? Играем и играем, все равно осталось два месяца до чемпионата мира. Все матчи, которые сейчас проводим – это только пища для размышлений. Потом уже будут групповые матчи на ЧМ. У нас в группе нет Бразилии, у нас есть Саудовская Аравия и Египет, который нам по силам», – сказал Мостовой.