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  • Мостовой: «Что-то все подзабыли, как мы обкакались со Слуцким»

Мостовой: «Что-то все подзабыли, как мы обкакались со Слуцким»

26 марта 2018, 19:31
43

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между россиянами и Францией.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Нет смысла давать какой-то прогноз на предстоящий матч. Я возвращаюсь к тем словам, которые говорил полтора года назад, после провального чемпионата Европы. Многие уже забыли, какой это был провал и позор, в каком качестве мы туда ехали, с какими лозунгами. Многие кричали, главный тренер: «Мы-мы-мы», Слуцкий (бывший главный тренер сборной России – прим. ред.) такой был у нас. Что-то все подзабыли его уже. И как мы там обкакались, можно так сказать.

Здесь какой прогноз может быть? Играем и играем, все равно осталось два месяца до чемпионата мира. Все матчи, которые сейчас проводим – это только пища для размышлений. Потом уже будут групповые матчи на ЧМ. У нас в группе нет Бразилии, у нас есть Саудовская Аравия и Египет, который нам по силам», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Франция Мостовой Александр
Комментарии (43)
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Shogun
1522082677
Умник Леня провел 13 игр из которых выиграл 6, а самое главное вытащил команду на Евро, когда уже сборную все списали, а этот мешок провел 17 игр, 13 товарняков, и добился 5 побед и молчи лучше горе-аналитик
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insider_retro
1522082715
Как же хочется, что бы уже наступил ЧМ и прекратились эти заявления и колкости от всех и везде... Как в прорубь зайти и окунуться - и будь, что будет... А то столько оракулов, советчиков и специалистов в отставке, которые нечем не озабочены и не за что не отвечают... Толку никакого, кроме дурного накала обстановки...
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Spartak 777
1522082768
Довольно резонное замечание ...кто бы то не говорил , но на ЕВРО-2016 мы обделались по полной программе
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Zeff
1522082824
Прекрасно всё помним и видим, что Черчесов своим упрямством, тащит сборную к очередному позору.
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кошмарик
1522083583
не важно кто тренер нашей сборной, с игроками, не желающими и не умеющими играть, любые соперники являются проблемой!
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nik55
1522083733
готовим горшки для сборной на чемпионат мира
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giluxa1963
1522084967
круговая свиная порука как вы уже достали поросята тебя даже команда третей лиги не берет в тренеры а ты кого то учишь
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vladimir-7
1522085103
Мостовой, ты только один знаешь как сборная обкакалась и забыл как она попала на чемпионат Европы. Ты, зачем-то, стараешься быть адвокатом у С.Черчесова.
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maratagliulin
1522085820
Моська и Слон (Мостя и Слуц). Моська гавкает, а Слон не обращает внимания...
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Супермачо
1522085827
Прогноз один - обосремся как и всегда. Это сразу было понятно при назначении Черчесова. Он сам не знает что делать, какую можно ждать тактику и подбор состава? В чём-то прав по поводу Слуцкого. Такого позорища как матч с Уэльсом давно не было и долго еще не будет. По-моему, 0:3 от Бразилии по степени расстройства близко не стоят с теми 0:3.
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