«Челси» готов заплатить 150 миллионов за Асенсио

«Челси» намерен приобрести полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Испанец является приоритетной целью для владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Окружение 22-летнего футболиста находится в контакте с синими, и его уже оповестили, что российский бизнесмен будет готов предложить за хавбека 150 миллионов евро.

Игрок уже не раз выражал недовольство по поводу недостаточной игровой практики в «Реале. Последней каплей, которая может повлияет на его желание покинуть сливочных, будет возможное приобретение мадридцами нападающего «ПСЖ» Неймара.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 40 матчах, отметившись 10 голами и пятью результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.