Лопырева показала, как пыталась забить Петеру Шмейхелю

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева встретилась с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» Петером Шмейхелем в Ростове.

– С какой целью приезжал в Ростов Шмейхель? Чем вы с ним занимались?

– Я пыталась ему забить. И у меня почти получилось.

– Не понял…

– Петер прибыл в наш город с телекомпанией, чтобы сделать свое шоу об одной из столиц чемпионата мира. Я показывала ему Ростов, рассказывала о его интересных местах, у меня брали интервью. А поскольку это было за сто дней до старта турнира, провела еще и пресс-конференцию. Потом мы его заманили на детский турнир, где поставили знаменитого голкипера в ворота. Вот там я, в костюме и на высоких каблуках, пыталась забить Шмейхелю.

– Успешно?

– Я же сказала «почти».