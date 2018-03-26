Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сампаоли сравнил ЧМ для Месси с револьвером у виска

26 марта 2018, 00:56
3

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, а также о предстоящем чемпионате мира.

«У виска Месси приставлен револьвер, который называется чемпионат мира. Если он не выиграет ЧМ, револьвер выстрелит и убьет его.

В результате он не сможет наслаждаться своим талантом. Негативная атмосфера, которая окружает сборную, вредит Месси.

Я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Этот парень был лучшим последние десять лет», – сказал Сампаоли.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками по групповому этапу аргентинцев будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.

Источник: Marca
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Сампаоли Хорхе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1522016195
И Месси хорош и партнёры зашибись! Доведи их тренер мудро мимо лукавого и обойдётся всё без револьверного шума!:))
Ответить
zigbert
1522052109
Об этом думает и сам Месси,но один в поле не воин.
Ответить
Maxi_7
1522055599
Это все, конечно, красиво звучит, но объективно Аргентина сейчас очень слаба, еле еле выбралась на ЧМ с Месси, а без Месси там вообще тихий ужас, поэтому какая победа, о чем вообще речь... потолок этой сборной даже с Месси (дай Бог ему здоровья) это 1/4 и это если очень повезет...на деле же думаю, Аргентинцы отправятся домой уже после 1/8. Другое дело, что это не будет катастрофой, так как один в поле не воин, а выбирать себе страну в которой родишься ты не можешь.( попробуй Марадона выиграй ЧМ с Гондурасом) Так что ЧМ это сильно раздутое по значимости соревнование и понятно почему, ведь мы все люди любим считать себя и свою нацию в особенности исключительной, отсюда и такой резонанс после победы, мол мы немцы, итальянцы и т.д. круче всех... На деле же самым значимым турниром является Лига Чемпионов, потому что игрок показывая отменную игру может перейти в более конкурентный клуб, т.е. управлять своей судьбой. Идея, думаю, понятна, именно поэтому Роналду и Месси уже навсегда остались величайшими игроками, даже без победы в этом забавном турнире.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+