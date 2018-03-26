Сампаоли сравнил ЧМ для Месси с револьвером у виска

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, а также о предстоящем чемпионате мира.

«У виска Месси приставлен револьвер, который называется чемпионат мира. Если он не выиграет ЧМ, револьвер выстрелит и убьет его.

В результате он не сможет наслаждаться своим талантом. Негативная атмосфера, которая окружает сборную, вредит Месси.

Я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Этот парень был лучшим последние десять лет», – сказал Сампаоли.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками по групповому этапу аргентинцев будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.