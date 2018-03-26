Сампаоли сравнил ЧМ для Месси с револьвером у виска

Это все, конечно, красиво звучит, но объективно Аргентина сейчас очень слаба, еле еле выбралась на ЧМ с Месси, а без Месси там вообще тихий ужас, поэтому какая победа, о чем вообще речь... потолок этой сборной даже с Месси (дай Бог ему здоровья) это 1/4 и это если очень повезет...на деле же думаю, Аргентинцы отправятся домой уже после 1/8.
Другое дело, что это не будет катастрофой, так как один в поле не воин, а выбирать себе страну в которой родишься ты не можешь.( попробуй Марадона выиграй ЧМ с Гондурасом)
Так что ЧМ это сильно раздутое по значимости соревнование и понятно почему, ведь мы все люди любим считать себя и свою нацию в особенности исключительной, отсюда и такой резонанс после победы, мол мы немцы, итальянцы и т.д. круче всех...
На деле же самым значимым турниром является Лига Чемпионов, потому что игрок показывая отменную игру может перейти в более конкурентный клуб, т.е. управлять своей судьбой.
Идея, думаю, понятна, именно поэтому Роналду и Месси уже навсегда остались величайшими игроками, даже без победы в этом забавном турнире.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, а также о предстоящем чемпионате мира.
«У виска Месси приставлен револьвер, который называется чемпионат мира. Если он не выиграет ЧМ, револьвер выстрелит и убьет его.
В результате он не сможет наслаждаться своим талантом. Негативная атмосфера, которая окружает сборную, вредит Месси.
Я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Этот парень был лучшим последние десять лет», – сказал Сампаоли.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками по групповому этапу аргентинцев будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.