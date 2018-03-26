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    Сампаоли сравнил ЧМ для Месси с револьвером у виска

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, а также о предстоящем чемпионате мира.

    «У виска Месси приставлен револьвер, который называется чемпионат мира. Если он не выиграет ЧМ, револьвер выстрелит и убьет его.

    В результате он не сможет наслаждаться своим талантом. Негативная атмосфера, которая окружает сборную, вредит Месси.

    Я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории. Этот парень был лучшим последние десять лет», – сказал Сампаоли.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками по групповому этапу аргентинцев будут команды Хорватии, Исландии и Нигерии.

    Источник: Marca

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    26.03.2018 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 26 марта 2018, 12:13

      Это все, конечно, красиво звучит, но объективно Аргентина сейчас очень слаба, еле еле выбралась на ЧМ с Месси, а без Месси там вообще тихий ужас, поэтому какая победа, о чем вообще речь... потолок этой сборной даже с Месси (дай Бог ему здоровья) это 1/4 и это если очень повезет...на деле же думаю, Аргентинцы отправятся домой уже после 1/8.
      Другое дело, что это не будет катастрофой, так как один в поле не воин, а выбирать себе страну в которой родишься ты не можешь.( попробуй Марадона выиграй ЧМ с Гондурасом)
      Так что ЧМ это сильно раздутое по значимости соревнование и понятно почему, ведь мы все люди любим считать себя и свою нацию в особенности исключительной, отсюда и такой резонанс после победы, мол мы немцы, итальянцы и т.д. круче всех...
      На деле же самым значимым турниром является Лига Чемпионов, потому что игрок показывая отменную игру может перейти в более конкурентный клуб, т.е. управлять своей судьбой.
      Идея, думаю, понятна, именно поэтому Роналду и Месси уже навсегда остались величайшими игроками, даже без победы в этом забавном турнире.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 11:15

      Об этом думает и сам Месси,но один в поле не воин.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 марта 2018, 01:16

      И Месси хорош и партнёры зашибись!
      Доведи их тренер мудро мимо лукавого и обойдётся всё без револьверного шума!:))

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