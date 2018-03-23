Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Заболотный: «Будем стремиться к победе на ЧМ-2018»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

    «Не будем вешать нос, у нас есть еще одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более легкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими.

    Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперед. В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы все увидите в будущем, все впереди.

    Нам задачу на чемпионат мира еще не ставили, но самая высокая задача — выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», – сказал Заболотный.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 марта 2018, 20:47

      Когда уже они спустятся с небес на грешную землю! Какая победа, вы **** играть вообще не умеете, а он про победу!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 24 марта 2018, 19:06

      Как всегда люди из Питера жрут грибы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 18:12

      ну да конечно, мы так и подумали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 14:39

      чаго чаго и куда ты побежал стремиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      cent59 24 марта 2018, 12:30

      Пока не уберут недотренера и таких пустышек как ты ! -кина не будет !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 24 марта 2018, 09:27

      Ты для начала стремись попадать по пустым воротам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Diman88888 24 марта 2018, 08:53

      Ахахахахахахвхв)ну хоть с чувством юмора у них нормально)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 марта 2018, 08:39

      ты имел в виду чм-3018 наверное?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > спанчес 24 марта 2018, 21:58

      ахахахахахах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > спанчес 25 марта 2018, 09:36

      Вообще он про приставку PS4 говорил. вся сборная играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 марта 2018, 07:11

      Черчесов всем своим видом и комментариями показывает, как сборная готова к "победе"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2018, 06:59

      Если честно я вообще не понимаю ,что это Болото делает в сборной ,да и вообще в Зените игрок только и умеет что давать громкие интервью.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11