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Заболотный: «Будем стремиться к победе на ЧМ-2018»

23 марта 2018, 23:17
38

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

«Не будем вешать нос, у нас есть еще одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более легкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими.

Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперед. В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы все увидите в будущем, все впереди.

Нам задачу на чемпионат мира еще не ставили, но самая высокая задача — выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», – сказал Заболотный.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Бразилия Заболотный Антон
Комментарии (38)
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Shaitan.
1521837723
Как же он меня вымораживает не могу просто... Никакущее бревно
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DeutschlandUberAlles
1521847947
Ну не может же он сказать правду: «Ну понимаете, мы скорее всего обыграем Арабов, нешуточно влетим Уругваю и эпично проиграем в один мяч или сыграем в ничью которая будет нам не выгодна с Египтом, займём 3 место и не выйдем из группы. Но мы надеемся что судьи помогут и мы всё же как-нибудь окажемся на 2 месте, а там попадаем на Испанию и скорее всего нам хана. Так что снова будем надеяться на судей и на то что нас как Корею на ЧМ 2002 дотащат до высокой стадии».
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Татарин за ЦСКА
1521854529
меня одного стошнило????
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Kollljan
1521855869
К чему ты там будешь стремиться? Ты даже с мячом не умеешь как следует обращаться.
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serppion
1521856756
Мало того, что сборная играть не умеет, там собрали одних неадекватов. Антоха, твой уровень - борьба за основу в Тосно. Ты в Зените уже не тянешь.
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Полная Канистра
1521863378
реально больной
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Диктор
1521863961
Если честно я вообще не понимаю ,что это Болото делает в сборной ,да и вообще в Зените игрок только и умеет что давать громкие интервью.
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m40
1521872829
Ты для начала стремись попадать по пустым воротам
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OfaZavr
1521904366
ну да конечно, мы так и подумали.
Ответить
Опорник84
1521913672
Когда уже они спустятся с небес на грешную землю! Какая победа, вы **** играть вообще не умеете, а он про победу!
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