Заболотный: «Будем стремиться к победе на ЧМ-2018»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

«Не будем вешать нос, у нас есть еще одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более легкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими.

Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперед. В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы все увидите в будущем, все впереди.

Нам задачу на чемпионат мира еще не ставили, но самая высокая задача — выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», – сказал Заболотный.

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