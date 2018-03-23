Каррера: «Сейчас все мои мысли лишь о «Спартаке». Я не думаю о возвращении в Италию»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз подчеркнул, что свое ближайшее будущее связывает только с красно-белыми. Также специалист, работавший помощником Антонио Конте в «Ювентусе», оценил шансы туринцев пройти «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В данный момент я не думаю о возвращении в Италию, мои мысли только о «Спартаке».

Выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов? Считаю, что команда Аллегри может это сделать. Она осознает свою большую силу и имеет многолетний опыт выступления в Европе. «Бьянконери» могут легко победить «Реал», – сказал Каррера.