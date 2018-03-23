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    Каррера: «Сейчас все мои мысли лишь о «Спартаке». Я не думаю о возвращении в Италию»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз подчеркнул, что свое ближайшее будущее связывает только с красно-белыми. Также специалист, работавший помощником Антонио Конте в «Ювентусе», оценил шансы туринцев пройти «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «В данный момент я не думаю о возвращении в Италию, мои мысли только о «Спартаке».

    Выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов? Считаю, что команда Аллегри может это сделать. Она осознает свою большую силу и имеет многолетний опыт выступления в Европе. «Бьянконери» могут легко победить «Реал», – сказал Каррера.

    Источник: Calciomercato

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    23.03.2018 18:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 марта 2018, 15:52

      Было бы нелепо тренеру, у которого репутация только в одном клубе, куда-либо навострить лыжи. Кого он в Италии мог бы возглавить? Какую-нибудь Реджину?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > vitvik 24 марта 2018, 16:03

      да ...то ли дело Лёня Слуцкий )))

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 марта 2018, 15:16

      Массимо , может после вероятного провала нашей сборной , тебе дорога откроется ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:28

      Достойный ответ.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 10:05

      все правильно, молодец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 марта 2018, 03:17

      уважуха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 марта 2018, 21:30

      как хорошо что тренер думает только о команде это большой плюс

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2018, 20:10

      Каррера наш.

      2
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 23 марта 2018, 20:00

      А почему у него должны быть мысли о Италии,если у него контракт!!!

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 23 марта 2018, 18:50

      Ну насчет "легко победить" это он погорячился.

      1
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