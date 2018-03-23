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  • Каррера: «Сейчас все мои мысли лишь о «Спартаке». Я не думаю о возвращении в Италию»

Каррера: «Сейчас все мои мысли лишь о «Спартаке». Я не думаю о возвращении в Италию»

23 марта 2018, 18:30
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз подчеркнул, что свое ближайшее будущее связывает только с красно-белыми. Также специалист, работавший помощником Антонио Конте в «Ювентусе», оценил шансы туринцев пройти «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В данный момент я не думаю о возвращении в Италию, мои мысли только о «Спартаке».

Выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов? Считаю, что команда Аллегри может это сделать. Она осознает свою большую силу и имеет многолетний опыт выступления в Европе. «Бьянконери» могут легко победить «Реал», – сказал Каррера.

Источник: Calciomercato
Россия. Кубок Лига чемпионов Спартак Реал Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Red-Green_fan
1521820243
Ну насчет "легко победить" это он погорячился.
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ВасяК
1521824456
А почему у него должны быть мысли о Италии,если у него контракт!!!
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Диктор
1521825043
Каррера наш.
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Полная Канистра
1521829807
как хорошо что тренер думает только о команде это большой плюс
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Cherembas
1521850679
уважуха
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OfaZavr
1521875155
все правильно, молодец!
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zigbert
1521887302
Достойный ответ.
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Spartak 777
1521893788
Массимо , может после вероятного провала нашей сборной , тебе дорога откроется ?)))
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vitvik
1521895954
Было бы нелепо тренеру, у которого репутация только в одном клубе, куда-либо навострить лыжи. Кого он в Италии мог бы возглавить? Какую-нибудь Реджину?
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