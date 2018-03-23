Молодежная сборная России вырвала победу над Македонией в матче отборочного этапа к Евро-2019

Молодежная сборная России (U21) переиграла Македонию в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2019. Победа была добыта россиянами на четвертой компенсированной минуте встречи усилиями полузащитника Зелимхана Бакаева.

После этой игры Россия набрала 13 очков и занимает второе место в группе 7.

Отборочный этап чемпионата Европы-2019 (U21). Групповой раунд

Македония – Россия – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Обляков, 25; 0:2 – Мелкадзе, 37; 1:2 – Аманович, 41 (с пенальти); 2:2 – Петковски, 64; 2:3 – Мелкадзе, 69; 3:3 – Аманович, 86; 3:4 – Бакаев, 90+4.

Удаления: Аманович, 90 – нет.