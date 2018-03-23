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  • Прядкин: «Нужно возрождать футбол в регионах, иначе стадионам ЧМ-2018 без клубов придет конец»

Прядкин: «Нужно возрождать футбол в регионах, иначе стадионам ЧМ-2018 без клубов придет конец»

23 марта 2018, 14:58
21

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил за возрождение футбола в регионах, чтобы стадионы, построенные к чемпионату мира, использовались и содержались на деньги клубов. В противном случае, по мнению руководителя, аренам придет конец.

«Буквально вчера был у Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали этот вопрос. Тем что он эту тему курирует. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно. Содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезные деньги для Мордовии, Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать. Без клубов этим стадионам, я считаю, конец.

Как быть? Возрождать футбол! Вот в Волгограде мой хороший знакомый – губернатор Андрей Бочаров – поставил задачу: не дикими темпами выйти в Премьер-лигу и кричать «Я король!», а сделать экономическую подушку, спортивную, академию и постепенно выходить. Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ – тоже здорово. Люди будут приучаться к комфортным аренам», – сказал Прядкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Прядкин Сергей
Комментарии (21)
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ssspartak
1521807570
Сергей Прядкин - у Вас разновидность шизофрении! Говорить о возрождении футбола в регионах и дать перенести матч РФПЛ Амкар-Локомотив в Москву! Браво, апплодирую стоя! Если не шизофрения, тогда у Вас коррупция чистой воды.
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Vickont
1521807588
Неужели дошло? Только как вы себе это представляете? Вбухать очередные бюджетные дохрениллиарды в мыльные пузыри? Не надо было строить все эти новые стадионы в городах без команд премьер лиги! И я не думаю, что по примеру крестовского, стадионы в Самаре, Волгограде, Саранске, Нижнем и ****** просто так подарят клубам. А про Калиниград вообще речь молчит
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fadda
1521807754
Ну да. А не пробовали вместо показушного Чемпионата Мира детский и юношеский футбол развить? На эти деньги, которые были затрачены, можно было на десятки поколений вперёд эту тему закрыть. Но Вове то важнее глобальная политика. Лощёное яблоко. А внутри сгнившее...
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bset
1521807882
Да ладно? И вам понадобилось всего 10 лет, чтобы понять, что надо футбол возрождать в регионах? Ну ничего себе!
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la verdad
1521812414
Прядкин посмотрел на олимпийские объекты Сочи?)))
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vladimir-7
1521813271
Ну, и каков результат предметного обсуждения двух крупнейших специалистов мира по вопросам около футбола В.Мудко и С. Прядкина??? Оказывается, выпили, закусили, обсудили и пришли к выводу: "он эту тему оказывается курирует", вот и всё на что их хватило.
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Сибирь за Спартак
1521813862
Нашел с кем обсуждать, его после инаугурации выкинут как окурок, он уже вещи пакует и ты готовься, подниматель ренионов.
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yorgenbarenz
1521814001
Да,молодцы показушники и проходимцы.Вам нет равных в мире.Только в России могут дать денег на стадион региону,рисовавшему на выборах чудовищные цифры.Теперь,прохмелившись,поняли,что телегу построили,а лошади ещё в проекте нет.
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Svoysvoemubrat
1521814205
Брехло.
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Ахимас Вельде
1521816448
Когда города выбирали, чем думали, дебилы?
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