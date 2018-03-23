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    Прядкин: «Нужно возрождать футбол в регионах, иначе стадионам ЧМ-2018 без клубов придет конец»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил за возрождение футбола в регионах, чтобы стадионы, построенные к чемпионату мира, использовались и содержались на деньги клубов. В противном случае, по мнению руководителя, аренам придет конец.

    «Буквально вчера был у Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали этот вопрос. Тем что он эту тему курирует. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно. Содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезные деньги для Мордовии, Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать. Без клубов этим стадионам, я считаю, конец.

    Как быть? Возрождать футбол! Вот в Волгограде мой хороший знакомый – губернатор Андрей Бочаров – поставил задачу: не дикими темпами выйти в Премьер-лигу и кричать «Я король!», а сделать экономическую подушку, спортивную, академию и постепенно выходить. Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ – тоже здорово. Люди будут приучаться к комфортным аренам», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 14:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 12:24

      Стадионы к ЧМ2018 построены хорошие.Но это капля в море,для возрождения футбола в регионах.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:08

      то есть если бы не новые стадионы и дальше плевали бы на футбол в регионах, ну все понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 марта 2018, 21:40

      Так возрождай - чего лясы точишь...

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2018, 20:00

      глубокая мысль... "буквально вчера обсуждал с мутко..." а раньше, бл..., вы че думали?

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 18:44

      А чем ты, лысый кер, столько лет занимался?

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 23 марта 2018, 18:04

      ай да сирёжка, ай да маладес.
      Сейчас найдут несколько футбольных клубов, повесят на них расходы, скажут, что арены некому содержать, попросят бабули в бюджете, а клубы разорятся платить, в бюджетные бабосики виталег и сирёжка поделят, ай да маладсы!

      -1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 марта 2018, 17:47

      Когда города выбирали, чем думали, дебилы?

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2018, 17:12

      Вам будет интересно узнать,но убытки терпят все стадионы из не особо богатых стран,где проводились ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 марта 2018, 17:10

      Брехло.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 марта 2018, 17:06

      Да,молодцы показушники и проходимцы.Вам нет равных в мире.Только в России могут дать денег на стадион региону,рисовавшему на выборах чудовищные цифры.Теперь,прохмелившись,поняли,что телегу построили,а лошади ещё в проекте нет.

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