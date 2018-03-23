Прядкин: «Нужно возрождать футбол в регионах, иначе стадионам ЧМ-2018 без клубов придет конец»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил за возрождение футбола в регионах, чтобы стадионы, построенные к чемпионату мира, использовались и содержались на деньги клубов. В противном случае, по мнению руководителя, аренам придет конец.

«Буквально вчера был у Виталия Мутко, и мы довольно предметно обсуждали этот вопрос. Тем что он эту тему курирует. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно. Содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезные деньги для Мордовии, Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать. Без клубов этим стадионам, я считаю, конец.

Как быть? Возрождать футбол! Вот в Волгограде мой хороший знакомый – губернатор Андрей Бочаров – поставил задачу: не дикими темпами выйти в Премьер-лигу и кричать «Я король!», а сделать экономическую подушку, спортивную, академию и постепенно выходить. Даже если эти клубы будут выступать в ПФЛ и ФНЛ – тоже здорово. Люди будут приучаться к комфортным аренам», – сказал Прядкин.