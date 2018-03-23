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  • Буффон: «Может быть, мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе»

Буффон: «Может быть, мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе»

23 марта 2018, 06:42
12

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в национальную команду страны.

«Я думаю, всем понятна та роль, которую я буду исполнять в сборной. Рад, что эта новость воспринимается позитивно. В своей карьере я часто отказался от личных амбиций на благо команды, в этом нет ничего необычного. Может быть мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе».

Пока не могу скзать, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или «Ювентусе». Я отношусь к этому спокойно», – сказал Буффон.

Напомним, ранее голкипер объявлял о завершении своей карьеры в составе сборной Италии, но на днях он дал согласие на участие в предстоящих товарищеских играх.

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Италия Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (12)
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mialkov
1521776666
Буффонище!!! С возвращением!!!
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ОЛЕГ К.
1521782748
В сб.Канады по хоккею Горди Хоу играл с сыновьями в 46 лет.За возвращение.
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Отчаянный Пердун
1521782769
Красавчик! Вот только до какого возраста играть будет? продолжай радовать болельщиков.
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Cules2013
1521783488
Вот так великие теряют к себе уважение. Кто-то лезет в политику и позорит своё имя скандалами и всякими махинациями, а кто-то, кого всегда считали человеком слова, начинает идти на попятную и забирать свои слова назад. Не скажу, что я прямо фан Буффона, но, разумеется, его уважал, а он повёл себя как обычный футболист, казала-мазала, сегодня одно, завтра - другое. Нужно уметь завершать свою карьеру достойно. Дело не только в том, что вдруг он передумал уходить, а и в том, что, кажется, его начала реально косить звёздная болезнь, что он незаменим в свои 40 лет. Правда? Он играет хорошо как для 40-летнего, но не более. Пора давать дорогу молодым, а не тормозить прогресс и зубами цепляться за уходящий поезд. Не думал, что Буффон не сможет уйти достойно. Пускай никакого скандала и нет, ну так его, вероятно, и не будет, т.к. никто не хочет быть тем, кто намекнёт легенде, где выход.
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Danish Dynamite
1521785031
Опять начинается... Все эти вихляния, оправдания, слёзы с соплями перед камерой....... И - на тебе... Дал слово - уходи, будь ты хоть трижды бог! А Италии пора включить мозг и строить новую команду, с новыми точками опоры. На ЧЕ-20, ЧМ-22, ЧЕ-24 и т.д. Италию тоже Буффон будет тащить??? Своими сентиментами они добьются лишь деградации вратарей нового поколения. Им Доннарумму надо наигрывать, ему тащить эту сборную.
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СашкаГуров
1521785170
молодец
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Sterh
1521785209
Однозначно!
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Александр ЗА
1521785414
Да
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levon_man
1521787626
Буффон – это легенда. А 40 лет для вратаря немного. Вспомните Дзофф стал чемпионом мира в 40 лет и не пропустил ниодного мяча. Удачи, Буффон. С возвращением
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Alex Y
1521789981
молодец
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