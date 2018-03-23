Буффон: «Может быть, мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в национальную команду страны.

«Я думаю, всем понятна та роль, которую я буду исполнять в сборной. Рад, что эта новость воспринимается позитивно. В своей карьере я часто отказался от личных амбиций на благо команды, в этом нет ничего необычного. Может быть мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе».

Пока не могу скзать, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или «Ювентусе». Я отношусь к этому спокойно», – сказал Буффон.

Напомним, ранее голкипер объявлял о завершении своей карьеры в составе сборной Италии, но на днях он дал согласие на участие в предстоящих товарищеских играх.