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    Буффон: «Может быть, мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе»

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в национальную команду страны.

    «Я думаю, всем понятна та роль, которую я буду исполнять в сборной. Рад, что эта новость воспринимается позитивно. В своей карьере я часто отказался от личных амбиций на благо команды, в этом нет ничего необычного. Может быть мне и 40 лет, но я все еще номер один в «Ювентусе».

    Пока не могу скзать, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или «Ювентусе». Я отношусь к этому спокойно», – сказал Буффон.

    Напомним, ранее голкипер объявлял о завершении своей карьеры в составе сборной Италии, но на днях он дал согласие на участие в предстоящих товарищеских играх.

    Источник: Football Italia

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    23.03.2018 06:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 марта 2018, 00:45

      Молодец! Успехов!

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 23 марта 2018, 10:26

      молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 23 марта 2018, 09:47

      Буффон – это легенда. А 40 лет для вратаря немного. Вспомните Дзофф стал чемпионом мира в 40 лет и не пропустил ниодного мяча. Удачи, Буффон. С возвращением

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 марта 2018, 09:10

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 марта 2018, 09:06

      Однозначно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 марта 2018, 09:06

      молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 09:03

      Опять начинается...
      Все эти вихляния, оправдания, слёзы с соплями перед камерой....... И - на тебе...
      Дал слово - уходи, будь ты хоть трижды бог!
      А Италии пора включить мозг и строить новую команду, с новыми точками опоры. На ЧЕ-20, ЧМ-22, ЧЕ-24 и т.д. Италию тоже Буффон будет тащить??? Своими сентиментами они добьются лишь деградации вратарей нового поколения. Им Доннарумму надо наигрывать, ему тащить эту сборную.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 марта 2018, 08:38

      Вот так великие теряют к себе уважение. Кто-то лезет в политику и позорит своё имя скандалами и всякими махинациями, а кто-то, кого всегда считали человеком слова, начинает идти на попятную и забирать свои слова назад. Не скажу, что я прямо фан Буффона, но, разумеется, его уважал, а он повёл себя как обычный футболист, казала-мазала, сегодня одно, завтра - другое. Нужно уметь завершать свою карьеру достойно. Дело не только в том, что вдруг он передумал уходить, а и в том, что, кажется, его начала реально косить звёздная болезнь, что он незаменим в свои 40 лет. Правда? Он играет хорошо как для 40-летнего, но не более. Пора давать дорогу молодым, а не тормозить прогресс и зубами цепляться за уходящий поезд. Не думал, что Буффон не сможет уйти достойно. Пускай никакого скандала и нет, ну так его, вероятно, и не будет, т.к. никто не хочет быть тем, кто намекнёт легенде, где выход.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Cules2013 23 марта 2018, 09:00

      +100!
      Абсолютно согласен. Как вратарь он сейчас хорош, но не более того и тем более не настолько, чтобы ради него забить на новое поколение.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 марта 2018, 08:26

      Красавчик! Вот только до какого возраста играть будет? продолжай радовать болельщиков.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 23 марта 2018, 08:25

      В сб.Канады по хоккею Горди Хоу играл с сыновьями в 46 лет.За возвращение.

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