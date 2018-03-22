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    Саутгейт: «Меня не очень волнует, что глава МИД говорит о России. Я бы поехал на ЧМ»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира Великобританией.

    «Если бы я был болельщиком, то я бы поехал в Россию. Я уже был в России и очень хорошо провел время там, но все индивидуально, каждому самому решать, что делать.

    Меня не очень волнует, что говорит министр иностранных дел. Я был в России в прошлом году на Кубке конфедераций, туда приехало 15 тысяч болельщиков из Чили. Атмосфера на стадионах была потрясающей, я будто побывал на чемпионате мира.

    Ситуация развивается, мы не знаем, какой она будет в июне. Но сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию», – сказал Саутгейт.

    Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.

    Источник: BBC

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    22.03.2018 23:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:21

      молодец хорошо сказал, вот побольше бы таких адекватных.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 марта 2018, 09:01

      Они там уже на Западе потеряли последние остатки ума: Россия - у них нацистская Германия. Вообще-то такие выражения недопустимы на уровне дипломатов, а уж тем более такого высокого уровня. Кого они там на работу вообще берут? Где они таких ударенных понабирали? Что США, что Англия. Сейчас в мире вообще какая-то эпидемия неадекватности, начиная с простых людей заканчивая мировыми лидерами.
      Саутгейт всё правильно сказал, опираясь не на личную ненависть, а конкретные факты.

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 23 марта 2018, 01:32

      Как и в любой нации, есть нормальные, адекватные.... А есть и не очень и очень ненормальные, неадекватные....

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 марта 2018, 01:22

      Братцы, да ведь у них там в заграничье - весеннее обострение!
      "Они сами не знают, чего хочут..."
      Газетный заголовок - "...США шлёпают по Европе! А Европа в климаксе!..."
      А мы живём и играем!!! РОССИЯ. ПОДЪЁМ!!!!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2018, 01:14

      Потому что футболисты понимают,что такое чемпионат мира и что все эти политические игры не должны хоть как то переноситься на спорт

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 23 марта 2018, 00:22

      Уважуха мужику!!! Красиво сказано)

      5
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      Рейтинг: +3461

      acor94 23 марта 2018, 00:16

      Кстати кто не знает, Бориска из США =)

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 00:12

      Браво, Гарет! Смачный плевок в рожу Джонсону!

      2
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 23 марта 2018, 00:04

      Коренные жители ЭТИХ островов всегда были жадными. И законы, и правила свои назначать во всём и для всех - это могуть только вони... "Чуху", кокос, мяч или консервную банку пинали ногами все народы в мире, но правила игры зарегистрировали ОНИ. Теперь звиздоболят. А зря! Кроме футбола есть много интересных игр....Играем свою игру, как умеем! Мы- ЛУЧШИЕ!!! РОССИЯ -ПОДЪЁМ!!!
      Несчастные британцы, приезжайте с миром! или не приезжайте, сидите в своём Бы-вше-королевстве - отстое, который скоро замёрзнет от ненависти!

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 марта 2018, 23:52

      Вот таким людям все двери открыты! У нас всегда радушно привечали гостей, кто к нам по доброму, ну а кто с мечом, уж не обессудьте...

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