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  • Саутгейт: «Меня не очень волнует, что глава МИД говорит о России. Я бы поехал на ЧМ»

Саутгейт: «Меня не очень волнует, что глава МИД говорит о России. Я бы поехал на ЧМ»

22 марта 2018, 23:22
11

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира Великобританией.

«Если бы я был болельщиком, то я бы поехал в Россию. Я уже был в России и очень хорошо провел время там, но все индивидуально, каждому самому решать, что делать.

Меня не очень волнует, что говорит министр иностранных дел. Я был в России в прошлом году на Кубке конфедераций, туда приехало 15 тысяч болельщиков из Чили. Атмосфера на стадионах была потрясающей, я будто побывал на чемпионате мира.

Ситуация развивается, мы не знаем, какой она будет в июне. Но сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию», – сказал Саутгейт.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.

Источник: BBC
Чемпионат мира Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (11)
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insider_retro
1521750431
Человек с чётким пониманием - где мухи, а где котлеты!..
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Vickont
1521751965
Вот таким людям все двери открыты! У нас всегда радушно привечали гостей, кто к нам по доброму, ну а кто с мечом, уж не обессудьте...
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GoLenaStop
1521752655
Коренные жители ЭТИХ островов всегда были жадными. И законы, и правила свои назначать во всём и для всех - это могуть только вони... "Чуху", кокос, мяч или консервную банку пинали ногами все народы в мире, но правила игры зарегистрировали ОНИ. Теперь звиздоболят. А зря! Кроме футбола есть много интересных игр....Играем свою игру, как умеем! Мы- ЛУЧШИЕ!!! РОССИЯ -ПОДЪЁМ!!! Несчастные британцы, приезжайте с миром! или не приезжайте, сидите в своём Бы-вше-королевстве - отстое, который скоро замёрзнет от ненависти!
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DOCTOR PENALTY
1521753145
Браво, Гарет! Смачный плевок в рожу Джонсону!
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dendiesel
1521753729
Уважуха мужику!!! Красиво сказано)
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Asbjorn
1521756840
Потому что футболисты понимают,что такое чемпионат мира и что все эти политические игры не должны хоть как то переноситься на спорт
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Par Mezan
1521757360
Братцы, да ведь у них там в заграничье - весеннее обострение! "Они сами не знают, чего хочут..." Газетный заголовок - "...США шлёпают по Европе! А Европа в климаксе!..." А мы живём и играем!!! РОССИЯ. ПОДЪЁМ!!!!
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belrus21
1521757948
Как и в любой нации, есть нормальные, адекватные.... А есть и не очень и очень ненормальные, неадекватные....
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Cules2013
1521784862
Они там уже на Западе потеряли последние остатки ума: Россия - у них нацистская Германия. Вообще-то такие выражения недопустимы на уровне дипломатов, а уж тем более такого высокого уровня. Кого они там на работу вообще берут? Где они таких ударенных понабирали? Что США, что Англия. Сейчас в мире вообще какая-то эпидемия неадекватности, начиная с простых людей заканчивая мировыми лидерами. Саутгейт всё правильно сказал, опираясь не на личную ненависть, а конкретные факты.
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OfaZavr
1521793286
молодец хорошо сказал, вот побольше бы таких адекватных.
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