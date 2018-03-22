Саутгейт: «Меня не очень волнует, что глава МИД говорит о России. Я бы поехал на ЧМ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира Великобританией.

«Если бы я был болельщиком, то я бы поехал в Россию. Я уже был в России и очень хорошо провел время там, но все индивидуально, каждому самому решать, что делать.

Меня не очень волнует, что говорит министр иностранных дел. Я был в России в прошлом году на Кубке конфедераций, туда приехало 15 тысяч болельщиков из Чили. Атмосфера на стадионах была потрясающей, я будто побывал на чемпионате мира.

Ситуация развивается, мы не знаем, какой она будет в июне. Но сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию», – сказал Саутгейт.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с нацистской Германией.