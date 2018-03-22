В сборную России вновь прибыли допинг-офицеры

Это начинает надоедать. Все эти допинги, скрипали, игилы и прочая лабуда, за которую мы "отвечаем". Явно чувствуется "рука МП". Что они придумают во время проведения Чемпионата Мира? Но что-то не хорошее однозначно.
Сборная России проходит очередную допинг-проверку. Сегодня в расположение национальной команды прибыли пять представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Напомним, в среду допинг-офицер нагрянул с визитом в 6:30 утра. Он был один, из-за чего сдача анализов российскими футболистами затянулась более чем на пять часов. По этой причине тренировка команды началась с опозданием почти на час.
«В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
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— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.