В сборную России вновь прибыли допинг-офицеры

Сборная России проходит очередную допинг-проверку. Сегодня в расположение национальной команды прибыли пять представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, в среду допинг-офицер нагрянул с визитом в 6:30 утра. Он был один, из-за чего сдача анализов российскими футболистами затянулась более чем на пять часов. По этой причине тренировка команды началась с опозданием почти на час.

«В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.