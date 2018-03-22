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В сборную России вновь прибыли допинг-офицеры

22 марта 2018, 16:32
39

Сборная России проходит очередную допинг-проверку. Сегодня в расположение национальной команды прибыли пять представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, в среду допинг-офицер нагрянул с визитом в 6:30 утра. Он был один, из-за чего сдача анализов российскими футболистами затянулась более чем на пять часов. По этой причине тренировка команды началась с опозданием почти на час.

«В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (39)
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СШГЭС
1521725668
Не рановато или под утреннюю мочу?
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Сибирь за Спартак
1521725916
Нассыте им трехлитровую банку, чтобы отвязались.
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Stavropolets
1521726230
Видать вкусная моча была, понравилась, еще захотелось
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insider_retro
1521726798
Допинг-офицеры, как пчёлы на мёд летят... Один разведчик побывал, распробовал, теперь и остальные подтянулись...
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алекс88
1521727531
Пока что нибудь не найдут или не подмешают...так и будут ходить
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Чикомас
1521729653
Похоже подсадили их на нашу мочу...
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Artemka69
1521733100
Ну вот нравится им в русской моче ковыряться!!)))
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Татарин за ЦСКА
1521733643
они наверно пьют мочу наших игроков и им по ходу дела это очень нравится
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VVM1964
1521733981
В ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ , НАЛИВАЙ . )))
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OfaZavr
1521736584
теперь понятно это прибыли настоящие, а тот что один был подосланный западными засланцами.
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