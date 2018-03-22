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    В сборную России вновь прибыли допинг-офицеры

    Сборная России проходит очередную допинг-проверку. Сегодня в расположение национальной команды прибыли пять представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Напомним, в среду допинг-офицер нагрянул с визитом в 6:30 утра. Он был один, из-за чего сдача анализов российскими футболистами затянулась более чем на пять часов. По этой причине тренировка команды началась с опозданием почти на час.

    «В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

    Источник: РФС

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    22.03.2018 16:32
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 марта 2018, 19:43

      Это начинает надоедать. Все эти допинги, скрипали, игилы и прочая лабуда, за которую мы "отвечаем". Явно чувствуется "рука МП". Что они придумают во время проведения Чемпионата Мира? Но что-то не хорошее однозначно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:36

      теперь понятно это прибыли настоящие, а тот что один был подосланный западными засланцами.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > gol_kak_sokol 23 марта 2018, 09:40

      Сахар обнаружили, решили начать переработку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 23 марта 2018, 10:16

      а ну если так то милости просим, пусть приходят)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:35

      Задолбали.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 18:53

      А ведь допинг-офицеров никто не проверяет на их порядочность.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 18:56

      И не известно-Кто их выбирал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 марта 2018, 18:51

      Неужели они думают что под допингом можно так еле волочить ноги по полю?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 22 марта 2018, 19:52

      так не зенит же приверяют

      -1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 17:52

      причем тут зенит? какое отношение к новости он вообще имеет? вопрос касается всей сборной но даже тут недалекие пытаются разжечь срачь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 25 марта 2018, 20:00

      просто в зените последнее время еле волочат ноги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:47

      они наверно пьют мочу наших игроков и им по ходу дела это очень нравится

      6
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 19:29

      Когда уже кал начнут проверять , наверное когда проголадаются !

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ROSTOV SUPER 22 марта 2018, 19:51

      скорей бы))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:46

      да наверно хватит мучить нашу сборную.о каком допинге вообще может идти речь????

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 марта 2018, 18:43

      В пятницу будет 11 офицеров , чтобы не дай бог , кто-нибудь не подложил для анализа мочу и кровь новорожденного )

      2
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > dok66 22 марта 2018, 19:12

      В пятницу будет 11… наверное чтоб двухстороночку сыграть?))

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 22 марта 2018, 18:38

      Ну вот нравится им в русской моче ковыряться!!)))

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Artemka69 22 марта 2018, 18:45

      Ковыряются в кале.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 марта 2018, 18:08

      всю кровь решили выпить у футболеров

      1
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