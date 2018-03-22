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    Прокуратура Италии инициировала проверку по факту продажи «Милана»

    Итальянская прокуратура инициировала проверку по делу продажи «Милана» китайскому консорциуму, сообщает Gazzetta Dello Sport. Известно, что представителей власти заинтересовали детали сделки, которая была завершена 13 апреля 2017 года. Напомним, что бывший Премьер-министр станы и владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал клуб за 740 миллионов евро.

    После этого стала появляться информация о несостоятельности китайской компании, о ее финансовой неустойчивости и о возможном аннулировании сделки. Все эти детали привели к тому, что прокуратура готова детально разобраться в происходящем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 09:55
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