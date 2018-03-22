Джан готов играть в любой из топ-5 европейских лиг

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан готов попробовать свои силы в любой из топ-5 европейских лиг.

«Думаю, моих профессиональных навыков достаточно, чтобы играть в большом клубе в следующем сезоне. Я отлично справляюсь в Англии, хотя здесь делается большой упор на силовой футбол. Он мне подходит.

Испания? Да, Примера привлекает меня. Так же это относится и к Бундеслиге, где много тактики, а также и Италия, которая недавно их догнала по уровню футбола. Кстати, то же самое могу сказать и о Франции. Эта лига в данный момент зарекомендовала себя как одна из лучших в Европе.

Пока сложно сказать, как будут развиваться события летом», – приводит слова Джана Sports Mole.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему турку проявляют «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити».