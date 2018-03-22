Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джан готов играть в любой из топ-5 европейских лиг

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан готов попробовать свои силы в любой из топ-5 европейских лиг.

    «Думаю, моих профессиональных навыков достаточно, чтобы играть в большом клубе в следующем сезоне. Я отлично справляюсь в Англии, хотя здесь делается большой упор на силовой футбол. Он мне подходит.

    Испания? Да, Примера привлекает меня. Так же это относится и к Бундеслиге, где много тактики, а также и Италия, которая недавно их догнала по уровню футбола. Кстати, то же самое могу сказать и о Франции. Эта лига в данный момент зарекомендовала себя как одна из лучших в Европе.

    Пока сложно сказать, как будут развиваться события летом», – приводит слова Джана Sports Mole.

    Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему турку проявляют «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11