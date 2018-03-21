Express: «Манчестер Юнайтед» рассмотрит увольнение Моуринью, если он не выведет команду в финал Кубка Англии

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в клубе будет зависеть от того, как манкунианцы выступят в Кубке Англии.

Как сообщает Express, руководство «красных дьяволов» рассчитывает на победу в турнире. Поэтому, в случае поражения от «Тоттенхэма» в полуфинале, совет директоров «Юнайтед» рассмотрит увольнение португальского специалиста.

Напомним, ранее манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Севилье» (0:0, 1:2).