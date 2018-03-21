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    Express: «Манчестер Юнайтед» рассмотрит увольнение Моуринью, если он не выведет команду в финал Кубка Англии

    Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в клубе будет зависеть от того, как манкунианцы выступят в Кубке Англии.

    Как сообщает Express, руководство «красных дьяволов» рассчитывает на победу в турнире. Поэтому, в случае поражения от «Тоттенхэма» в полуфинале, совет директоров «Юнайтед» рассмотрит увольнение португальского специалиста.

    Напомним, ранее манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Севилье» (0:0, 1:2).

    Источник: Express.co.uk

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    21.03.2018 12:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 18:35

      Конечно кубок Англии будет для них большим успехом,не смотря на невнятный сезон.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 21 марта 2018, 15:09

      Во имя любимого клуба,буду болить против него же в этом матче,главное чтобы это была правда)

      2
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      Рейтинг: +17

      Grigor (MU) 21 марта 2018, 14:37

      Я хоть и болельщик МЮ, но ради увольнения Моуриньо я буду болеть за поражение. Игроки, если узнают, то походу сами захотят проиграть)))))

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 марта 2018, 14:27

      Тоттенхем специально сольет, чтобы мауринье еще годик тратил в пустую 200-300 лямов МЮ.

      1
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      Рейтинг: +20

      Sobirkhon 21 марта 2018, 12:39

      Давно пора

      1
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