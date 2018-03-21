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    Агент Икарди работает над новым контрактом с «Интером»

    Ванда Нара, которая является супругой нападающего «Интера» Мауро Икарди, а также его агентом, рассказала о переговорах с клубом о продлении контракта.

    «Я не умею предсказать будущее, но могу сказать, что нам нравится программа боссов «Интера». Они хотят, чтобы клуб развивался, становился одним из лучших в мире.

    На данный момент новый контракт еще не подписан, но мы не ощущаем давления. Сейчас мы спокойно обсуждаем варианты продления соглашения», – приводит слова агента La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 10:15

      Контракт всеобъемлющий документ.Тут надо все взвесить и учесть.Это ни какую то бумажку подписать.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 08:41

      следующая новость будет такая:Икарди и Интер не могут договориться о продлении контракта,игрок может покинуть команду

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