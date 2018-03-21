Агент Икарди работает над новым контрактом с «Интером»

Ванда Нара, которая является супругой нападающего «Интера» Мауро Икарди, а также его агентом, рассказала о переговорах с клубом о продлении контракта.

«Я не умею предсказать будущее, но могу сказать, что нам нравится программа боссов «Интера». Они хотят, чтобы клуб развивался, становился одним из лучших в мире.

На данный момент новый контракт еще не подписан, но мы не ощущаем давления. Сейчас мы спокойно обсуждаем варианты продления соглашения», – приводит слова агента La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован «Реал».