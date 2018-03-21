Веденеев: «Задачи «Зенита» оказались непосильны для новых игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что перед командой были поставлены задачи, которые оказались непосильными для нынешнего состава сине-бело-голубых.

«Задачи, которые поставили перед командой, оказались непосильны для новых игроков. Перед командой ставят задачу сыграть хорошо в чемпионате, я даже не говорю — выиграть, одновременно участвовать в еврокубках, Кубке России и в матчах сборных.

Это сложно даже не в физическом, а в психологическом плане — нужен настрой на две игры в неделю. Длительные перелеты, сборы, возвращение, потом игры сборных, опять перелеты, травмы.

Плюс много разноязычных игроков, а первостепенное значение для игры в атаке имеет взаимопонимание на поле», – считает Веденеев.

«Зенит» провел в текущем сезоне 22 тура в РФПЛ, после которых занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.