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    Веденеев: «Задачи «Зенита» оказались непосильны для новых игроков»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что перед командой были поставлены задачи, которые оказались непосильными для нынешнего состава сине-бело-голубых.

    «Задачи, которые поставили перед командой, оказались непосильны для новых игроков. Перед командой ставят задачу сыграть хорошо в чемпионате, я даже не говорю — выиграть, одновременно участвовать в еврокубках, Кубке России и в матчах сборных.

    Это сложно даже не в физическом, а в психологическом плане — нужен настрой на две игры в неделю. Длительные перелеты, сборы, возвращение, потом игры сборных, опять перелеты, травмы.

    Плюс много разноязычных игроков, а первостепенное значение для игры в атаке имеет взаимопонимание на поле», – считает Веденеев.

    «Зенит» провел в текущем сезоне 22 тура в РФПЛ, после которых занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.03.2018 06:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 марта 2018, 12:43

      Вратари. Кришито, Смольников - игроки. Вместо остальных старый состав лучше сыграет.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 10:04

      Конечно в Аргентину слетать ,не в Финляндию съездить .Дороги выматывают.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2018, 09:18

      а я бы ответил этому Веденееву что причина не в том что сейчас слабые игроки а том что этот мутковский лимит не дал и дальше поработать АВБ и пришлось Зениту приглашать бездарных тренеров типа Луческу и Манчини а еще хуже пачками скупать паспортистов типа Ерохина Полоза Заболотного Оздоева Новосельцева если бы не лимит то играть бы им в ФНЛ с их то уровнем

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Garrincha58 21 марта 2018, 10:58

      Ошибаетесь. Что АВБ делал бы без Халка, на котором строилась вся его игра? Он не смог бы даже выстроить такую игру, какая была при Луческу. Тем более, что Витсель твердо решил уйти еще при АВБ. Без двух звездных игроков дни АВБ в Зените были бы сочтены даже если бы лимит отменили.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2018, 09:13

      Чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев в интервью «Спорту День за Днем» объяснил причины неудачных результатов «Зенита» последних месяцев.

      «Бывают игры, в которых видно, что Паредесу не с кем сыграться. Есть только техничный Дриусси. И когда не с кем сыграться, начинается примитивная игра. Это простые, рабочие вещи, не связанные с тренером.

      Игроки не могут длительно контролировать мяч. Им приходится играть в упрощенный футбол. Этот футбол не то, что результата не приносит, а вообще не имеет перспектив. Со стороны легче всего все свалить на тренера. И так всегда было в «Зените» — с Петржелой, Адвокатом, Спаллетти. Начиная с Адвоката, в команде появились группы сильных игроков. И русских, во главе которых стояли Анюков, Зырянов, Погребняк, и иностранных. Потом появился Спаллетти, при нем были примерно восемь-девять сильных футболистов. Позже — Виллаш-Боаш, благодаря которому появился Гарай, и не ушли Халк и Витсель — футболисты, вокруг которых строилась игра. Уровень игроков Адвоката, Спаллетти и Виллаш-Боаша был намного выше, несопоставим с нынешними игроками «Зенита». Ушел Гарай — появились проблемы в обороне, ушел Халк — и вся атака сразу развалилась. И помните, как за Витселя держался Луческу? Не хотел отпускать. Казалось бы, что может один игрок? Но он строил всю игру в середине поля», - заявил эксперт.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Garrincha58 21 марта 2018, 12:36

      У Вас хороший анализ ситуации.Я бы ещё добавил,что в команде ещё никогда не играли футболисты,которым сложно говорить на одном языке:аргентинцы не знают английского языка, по-испански наши практически не говорят, а когда футболисты не понимают язык друг друга-игры не получитьсяКогда эмоциональный период закончился(до декабря) и эта проблема на равне с теми, о которых пишете Вы, вылезла тоже.Бразильцы знают английский и могут говорить по испански-их вообще из Зенита "удалили"Последним ушёл не плохой полузащитник Маурисио.
      В интервью Маурисио сказал,что Мистер сразу предложил уйти игроку, даже не видя его игры на поле! А сейчас Маурисио хорошо играет.
      Зачем нужно было разбрасываться игроками! Теперь во всех линиях у нас есть и будут ОГРОМНЕЙШИЕ проблемы! Без сёрьёзных изменений Зенит может скатиться ниже пятого места-это реально и очень печально!

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 21 марта 2018, 07:17

      Ну да , а балеронам хотелось бы играть раз в две недели и желательно ни куда не летать , ну и неплохо бы еще бабосиков подкинуть !

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