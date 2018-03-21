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  • Веденеев: «Задачи «Зенита» оказались непосильны для новых игроков»

Веденеев: «Задачи «Зенита» оказались непосильны для новых игроков»

21 марта 2018, 06:42
7

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что перед командой были поставлены задачи, которые оказались непосильными для нынешнего состава сине-бело-голубых.

«Задачи, которые поставили перед командой, оказались непосильны для новых игроков. Перед командой ставят задачу сыграть хорошо в чемпионате, я даже не говорю — выиграть, одновременно участвовать в еврокубках, Кубке России и в матчах сборных.

Это сложно даже не в физическом, а в психологическом плане — нужен настрой на две игры в неделю. Длительные перелеты, сборы, возвращение, потом игры сборных, опять перелеты, травмы.

Плюс много разноязычных игроков, а первостепенное значение для игры в атаке имеет взаимопонимание на поле», – считает Веденеев.

«Зенит» провел в текущем сезоне 22 тура в РФПЛ, после которых занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Веденеев Сергей
Комментарии (7)
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ROSTOV SUPER
1521605875
Ну да , а балеронам хотелось бы играть раз в две недели и желательно ни куда не летать , ну и неплохо бы еще бабосиков подкинуть !
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Garrincha58
1521612834
Чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев в интервью «Спорту День за Днем» объяснил причины неудачных результатов «Зенита» последних месяцев. «Бывают игры, в которых видно, что Паредесу не с кем сыграться. Есть только техничный Дриусси. И когда не с кем сыграться, начинается примитивная игра. Это простые, рабочие вещи, не связанные с тренером. Игроки не могут длительно контролировать мяч. Им приходится играть в упрощенный футбол. Этот футбол не то, что результата не приносит, а вообще не имеет перспектив. Со стороны легче всего все свалить на тренера. И так всегда было в «Зените» — с Петржелой, Адвокатом, Спаллетти. Начиная с Адвоката, в команде появились группы сильных игроков. И русских, во главе которых стояли Анюков, Зырянов, Погребняк, и иностранных. Потом появился Спаллетти, при нем были примерно восемь-девять сильных футболистов. Позже — Виллаш-Боаш, благодаря которому появился Гарай, и не ушли Халк и Витсель — футболисты, вокруг которых строилась игра. Уровень игроков Адвоката, Спаллетти и Виллаш-Боаша был намного выше, несопоставим с нынешними игроками «Зенита». Ушел Гарай — появились проблемы в обороне, ушел Халк — и вся атака сразу развалилась. И помните, как за Витселя держался Луческу? Не хотел отпускать. Казалось бы, что может один игрок? Но он строил всю игру в середине поля», - заявил эксперт.
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Garrincha58
1521613114
а я бы ответил этому Веденееву что причина не в том что сейчас слабые игроки а том что этот мутковский лимит не дал и дальше поработать АВБ и пришлось Зениту приглашать бездарных тренеров типа Луческу и Манчини а еще хуже пачками скупать паспортистов типа Ерохина Полоза Заболотного Оздоева Новосельцева если бы не лимит то играть бы им в ФНЛ с их то уровнем
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zigbert
1521615850
Конечно в Аргентину слетать ,не в Финляндию съездить .Дороги выматывают.
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Zeff
1521625420
Вратари. Кришито, Смольников - игроки. Вместо остальных старый состав лучше сыграет.
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