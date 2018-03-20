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    Сарри в течение двух суток согласует с «Наполи» новый контракт

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в ближайшее время продлит контракт с клубом.

    В течение 48 часов специалист встретится с президентом «адзурри» Аурелио Де Лаурентисом, прежде чем последний отправится в США.

    Стороны надеются прийти к согласию до отлета Де Лаурентиса в Штаты, несмотря на то, что даже в случае положительного исхода переговоров официально о продлении будет объявлено лишь по возвращении главы «партенопейцев» из Северной Америки.

    Ранее СМИ сообщали, что в услугах Сарри заинтересованы «Зенит», «Милан», «Реал», «ПСЖ», «Челси», «Атлетико» и «Арсенал». Действующий контракт специалиста с «Наполи» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    20.03.2018 12:48
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