Сарри в течение двух суток согласует с «Наполи» новый контракт

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в ближайшее время продлит контракт с клубом.

В течение 48 часов специалист встретится с президентом «адзурри» Аурелио Де Лаурентисом, прежде чем последний отправится в США.

Стороны надеются прийти к согласию до отлета Де Лаурентиса в Штаты, несмотря на то, что даже в случае положительного исхода переговоров официально о продлении будет объявлено лишь по возвращении главы «партенопейцев» из Северной Америки.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Сарри заинтересованы «Зенит», «Милан», «Реал», «ПСЖ», «Челси», «Атлетико» и «Арсенал». Действующий контракт специалиста с «Наполи» рассчитан до июня 2020 года.