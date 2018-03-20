Бубнов посоветовал Дзюбе остаться в «Зените»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал нападающему Артему Дзюбе постараться остаться в «Зените».

«Дзюба доказывает, прежде всего, самому себе. Ни Карпину, ни Манчини, ни Черчесову, а самому себе. «Я могу, я в хорошей форме». Хотя, конечно, ему было приятно забить два гола в ворота команды тренера, которому он оказался не нужен.

Он хочет заплатить из своего кармана и сыграть с «Зенитом»? Если у него есть такое желание, то почему нет, если условия аренды позволяют. Стал бы я платить? Слишком высокая цена, был бы не готов выложить такие деньги.

Вообще на его месте постарался бы остаться в «Зените» и доказывал бы игрой», – считает Бубнов.

Напомним, Дзюба из-за недостатка игровой практики перед чемпионатом мира-2018 в составе «Зенита» перебрался в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.