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    Бубнов посоветовал Дзюбе остаться в «Зените»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал нападающему Артему Дзюбе постараться остаться в «Зените».

    «Дзюба доказывает, прежде всего, самому себе. Ни Карпину, ни Манчини, ни Черчесову, а самому себе. «Я могу, я в хорошей форме». Хотя, конечно, ему было приятно забить два гола в ворота команды тренера, которому он оказался не нужен.

    Он хочет заплатить из своего кармана и сыграть с «Зенитом»? Если у него есть такое желание, то почему нет, если условия аренды позволяют. Стал бы я платить? Слишком высокая цена, был бы не готов выложить такие деньги.

    Вообще на его месте постарался бы остаться в «Зените» и доказывал бы игрой», – считает Бубнов.

    Напомним, Дзюба из-за недостатка игровой практики перед чемпионатом мира-2018 в составе «Зенита» перебрался в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.03.2018 06:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +512

      gari69 20 марта 2018, 18:41

      Если Бубен советует остаться, значит точно- надо валить.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 11:11

      Конечно он там сейчас здорово играет,правда в другой команде.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2018, 10:22

      хитрый Бубнов спецом что ослабить и так уже разобранный Зенит призывает эту деревяшку остаться но там уже есть несколько дуболомов типа Заболотного Ерохина

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 марта 2018, 09:41

      Что там делать, ловить бакланов на новом стадионе???

      -2
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 20 марта 2018, 09:34

      Заплатить огромную сумму, чтобы забить своей команде, а потом остаться в ней, чтобы что то доказывать?!!

      1
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 20 марта 2018, 07:33

      Логично

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