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Бубнов посоветовал Дзюбе остаться в «Зените»

20 марта 2018, 06:16
8

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал нападающему Артему Дзюбе постараться остаться в «Зените».

«Дзюба доказывает, прежде всего, самому себе. Ни Карпину, ни Манчини, ни Черчесову, а самому себе. «Я могу, я в хорошей форме». Хотя, конечно, ему было приятно забить два гола в ворота команды тренера, которому он оказался не нужен.

Он хочет заплатить из своего кармана и сыграть с «Зенитом»? Если у него есть такое желание, то почему нет, если условия аренды позволяют. Стал бы я платить? Слишком высокая цена, был бы не готов выложить такие деньги.

Вообще на его месте постарался бы остаться в «Зените» и доказывал бы игрой», – считает Бубнов.

Напомним, Дзюба из-за недостатка игровой практики перед чемпионатом мира-2018 в составе «Зенита» перебрался в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (8)
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chegevaro
1521520432
Логично
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mamba9090909
1521527654
Заплатить огромную сумму, чтобы забить своей команде, а потом остаться в ней, чтобы что то доказывать?!!
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пряник929
1521528074
Что там делать, ловить бакланов на новом стадионе???
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Garrincha58
1521530533
хитрый Бубнов спецом что ослабить и так уже разобранный Зенит призывает эту деревяшку остаться но там уже есть несколько дуболомов типа Заболотного Ерохина
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VVM1964
1521532867
К
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VVM1964
1521533027
"... постарался бы остаться в «Зените» " - купить несколько штанов ( для протирки на скамейке ) и ждать когда слиняет трениришко и появится ТРЕНЕРИЩЕ способный оценить его искрометную игру . )))
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Сержтир
1521533518
Конечно он там сейчас здорово играет,правда в другой команде.
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gari69
1521560493
Если Бубен советует остаться, значит точно- надо валить.
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