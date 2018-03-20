Глушаков: «С «Рубином» играли в песке – все равно что на пляже»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков раскритиковал состояние поле в Казани во время матча 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

«Играть в таких условиях в Казани было тяжело. Ощущение, что солнечный удар ударил или мороз голову заморозил. Плюс играли в песке – все равно что на пляже», – сказал Глушаков в эфире программы «8+16» на телеканале «Наш футбол».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.