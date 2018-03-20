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    Глушаков: «С «Рубином» играли в песке – все равно что на пляже»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков раскритиковал состояние поле в Казани во время матча 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

    «Играть в таких условиях в Казани было тяжело. Ощущение, что солнечный удар ударил или мороз голову заморозил. Плюс играли в песке – все равно что на пляже», – сказал Глушаков в эфире программы «8+16» на телеканале «Наш футбол».

    На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 00:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 20 марта 2018, 16:27

      Рвать всех и всегда, в песке, снегу, в жару и дождь.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 марта 2018, 16:03

      Удовольствие ниже среднего, поэтому молодцы вдвойне.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 20 марта 2018, 14:00

      Я сразу сказал ,что это пляжный футбол какой то:D

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:47

      На поле было видно лишь одно зеленое пятнышко.

      3
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 марта 2018, 12:27

      ну я думаю всем тяежло было, и круто что проявили характер и добились победы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:43

      главное что смогли в таких условиях добиться положительного результата.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2018, 10:25

      Выиграли и ладно-идем дальше.

      4
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      Рейтинг: +380

      Гуус 20 марта 2018, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вам свиньям не превыкать вы и в грязи можете играть!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +5461

      Дядя Серёжа > Гуус 20 марта 2018, 11:50

      Вам у нас учиться и учиться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33438

      oyabun 20 марта 2018, 08:57

      Заметка ни о чем.

      2
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