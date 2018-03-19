Кутепов: «Очень хочу поиграть в Италии. Замечательная страна»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не стал скрывать, что однажды хотел бы оказаться в одном из клубов Серии А. По словам футболиста, ему очень нравится Италия.

– Вы не раз говорили в интервью, что очень нравится Италия. Продолжаете учить итальянский язык?

– Сейчас меньше свободного времени стало. Больше стараюсь все-таки быть с семьей. Постоянно в разъездах, в дороге. Игры, сборы. Семью не видишь столько, сколько хотелось бы…

– Вы по-прежнему однажды хотели бы поиграть в итальянском клубе?

– Да. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.