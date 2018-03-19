Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Очень хочу поиграть в Италии. Замечательная страна»

Кутепов: «Очень хочу поиграть в Италии. Замечательная страна»

19 марта 2018, 12:21
14

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не стал скрывать, что однажды хотел бы оказаться в одном из клубов Серии А. По словам футболиста, ему очень нравится Италия.

– Вы не раз говорили в интервью, что очень нравится Италия. Продолжаете учить итальянский язык?

– Сейчас меньше свободного времени стало. Больше стараюсь все-таки быть с семьей. Постоянно в разъездах, в дороге. Игры, сборы. Семью не видишь столько, сколько хотелось бы…

– Вы по-прежнему однажды хотели бы поиграть в итальянском клубе?

– Да. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1521451635
Ежели только в паре с Ребровым, в каком ни будь провинциальном цирке...
Ответить
raritet
1521454718
Если кто-то из Серии А пригласит Кутепова, то тогда что-то с футбольным миром не то.
Ответить
Антон bx14e
1521457753
Абсурд!
Ответить
shinnik
1521461870
У нас с вечера все страны замечательные.. А одна даже дружественная.
Ответить
Cupota
1521466053
Пусть едет, чё вы злые такие! Сасуоле нужен такой, и по деньгам пролезет. Кутепов по зарплате демпингануть может (подаст пример переоцененным дзюбам...хотя о чем я?!), чтобы попасть в хорошую лигу из нашего цирка. Ну, или посмеемся потом.
Ответить
OfaZavr
1521472999
либо значительно повысишь качество своей игры либо даже мечтать не стоит начинать.
Ответить
Полная Канистра
1521481105
пока что забудь италию играй и повышай мастерство дома
Ответить
prezent2017
1521486018
Мяч научись из своих ворот выбивать сначала.
Ответить
momwig_
1521526236
Илюш, ты во что поиграть в Италии собрался? В бильярд? Там такие защитники как ты сидят в глубоком запасе середняков Серии B в лучшем случае.
Ответить
zigbert
1521536381
Для этого тебе нужно повысить свой уровень.А разве играть за Спартак для тебя не почетно.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
9
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
18
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+