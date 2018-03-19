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    Кутепов: «Очень хочу поиграть в Италии. Замечательная страна»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов не стал скрывать, что однажды хотел бы оказаться в одном из клубов Серии А. По словам футболиста, ему очень нравится Италия.

    – Вы не раз говорили в интервью, что очень нравится Италия. Продолжаете учить итальянский язык?

    – Сейчас меньше свободного времени стало. Больше стараюсь все-таки быть с семьей. Постоянно в разъездах, в дороге. Игры, сборы. Семью не видишь столько, сколько хотелось бы…

    – Вы по-прежнему однажды хотели бы поиграть в итальянском клубе?

    – Да. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.

    Источник: Бобсоккер

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    19.03.2018 12:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:59

      Для этого тебе нужно повысить свой уровень.А разве играть за Спартак для тебя не почетно.

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 марта 2018, 09:10

      Илюш, ты во что поиграть в Италии собрался? В бильярд? Там такие защитники как ты сидят в глубоком запасе середняков Серии B в лучшем случае.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 марта 2018, 22:00

      Мяч научись из своих ворот выбивать сначала.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 20:38

      пока что забудь италию играй и повышай мастерство дома

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 18:23

      либо значительно повысишь качество своей игры либо даже мечтать не стоит начинать.

      3
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      Рейтинг: +223

      Cupota 19 марта 2018, 16:27

      Пусть едет, чё вы злые такие! Сасуоле нужен такой, и по деньгам пролезет. Кутепов по зарплате демпингануть может (подаст пример переоцененным дзюбам...хотя о чем я?!), чтобы попасть в хорошую лигу из нашего цирка. Ну, или посмеемся потом.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2018, 15:17

      У нас с вечера все страны замечательные..
      А одна даже дружественная.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 марта 2018, 14:09

      Абсурд!

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 марта 2018, 13:18

      Если кто-то из Серии А пригласит Кутепова, то тогда что-то с футбольным миром не то.

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > raritet 19 марта 2018, 13:24

      А почему сразу в серию А? По его уровню нужно бороться за место в составе команд середняков серии В.

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      ...
      Рейтинг: +33438

      oyabun > baden69 19 марта 2018, 13:37

      После Спартака, да в серию В ? У нас конечно Чемпионат послабее будет итальянского, но не настолько же!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > oyabun 19 марта 2018, 13:52

      пусть эти умники посмотрят матчи милана с кьево и наполи с ромой, там пожарники похлеще ильюхи в основе

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 марта 2018, 12:27

      Ежели только в паре с Ребровым, в каком ни будь провинциальном цирке...

      4
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > Чикомас 19 марта 2018, 13:03

      не факт, что по уровню игры пройдет

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