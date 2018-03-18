Моуринью – о матче с «Брайтоном»: «Некоторые футболисты боялись играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал игру команды в матче 1/4 финала против «Брайтона» (2:0), по итогам которого «красные дьяволы» прошли в полуфинал.

«Лучше назову тех, кто сыграл хорошо. Матич был оплотом характера и качества. Несколько футболистов боялись играть. Думаю, это связано с характером, верой и классом.

Когда светит солнце и ты побеждаешь, любой игрок становится хорошим и уверенным в себе. Когда темно и холодно и у тебя неудачная полоса, не у всех хватает уверенности и характера, чтобы продолжать», – сказал Моуринью.

Ранее португалец заявил, что результат матча его устроил больше, чем игра команды.