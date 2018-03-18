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    Моуринью – о матче с «Брайтоном»: «Некоторые футболисты боялись играть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал игру команды в матче 1/4 финала против «Брайтона» (2:0), по итогам которого «красные дьяволы» прошли в полуфинал.

    «Лучше назову тех, кто сыграл хорошо. Матич был оплотом характера и качества. Несколько футболистов боялись играть. Думаю, это связано с характером, верой и классом.

    Когда светит солнце и ты побеждаешь, любой игрок становится хорошим и уверенным в себе. Когда темно и холодно и у тебя неудачная полоса, не у всех хватает уверенности и характера, чтобы продолжать», – сказал Моуринью.

    Ранее португалец заявил, что результат матча его устроил больше, чем игра команды.

    Источник: Skysports

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    18.03.2018 11:11
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