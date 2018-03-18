Моуринью недоволен игрой «МЮ», несмотря на выход в полуфинал Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Брайтона» (2:0).

«Игра была не так хороша, как результат. Результат был лучше игры. Мы определено заслужили победу, мы контролировали матч, но мы не играли хорошо. Мы не играли так, как я хотел, как я готовил команду.

Иногда бывает несоответствие между тем, что ты отрабатывал последние два дня, и тем, что ты видишь на поле. Это разочаровывает больше, чем результат. Снова я не доволен взаимодействием на поле. Я обвиняю всех – защитников за их передачи вдоль поля, нападающих, за их движения», – сказал Моуринью.

«МЮ» прошел в п полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала вышел «Тоттенхэм».