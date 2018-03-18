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    Моуринью недоволен игрой «МЮ», несмотря на выход в полуфинал Кубка Англии

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Брайтона» (2:0).

    «Игра была не так хороша, как результат. Результат был лучше игры. Мы определено заслужили победу, мы контролировали матч, но мы не играли хорошо. Мы не играли так, как я хотел, как я готовил команду.

    Иногда бывает несоответствие между тем, что ты отрабатывал последние два дня, и тем, что ты видишь на поле. Это разочаровывает больше, чем результат. Снова я не доволен взаимодействием на поле. Я обвиняю всех – защитников за их передачи вдоль поля, нападающих, за их движения», – сказал Моуринью.

    «МЮ» прошел в п полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала вышел «Тоттенхэм».

    Источник: BBC

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    18.03.2018 01:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 марта 2018, 10:48

      А тренером, как я понимаю, он вполне доволен.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:29

      Самокритичность в человеке тоже должна присутствовать.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 марта 2018, 02:11

      В ЛЧ надо было игрой быть не довольным !

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