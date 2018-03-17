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    Главные новости дня. «Спартак» победил «Рубин» в Казани, Дзюба забил два гола клубу Карпина

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 21:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 18 марта 2018, 09:48

      появился шанс на то что бы догнать локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 18 марта 2018, 08:59

      Карпуше не позавидуешь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 марта 2018, 07:29

      3 гола 2ве голевых за 3 игры Дзюба доказывает что он могёт))) Манчини плачет что отдал тем более после травмы Кокорина....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 18 марта 2018, 03:26

      Ионов забил два гола Арсеналу,но Ростов не победил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2018, 00:58

      Дзюба разошелся....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 марта 2018, 23:19

      два голу - хорошая ошибочка

      0
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