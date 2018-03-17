Главные новости дня. «Спартак» победил «Рубин» в Казани, Дзюба забил два гола клубу Карпина

Дзюба забил два гола в ворота «Ростова», но «Арсенал» не победил.

Полиция Казани запретила баннер фанатов «Спартака», который был сделан в память об актере Табакове.

«Спартак» выиграл в Казани у «Рубина».

Ари получит гражданство РФ в течение месяца.

Облака продадут за 100 миллионов в клуб АПЛ.

УЕФА может отстранить «Лион» от еврокубковых матчей.

На покупку Кейна нацелился «Манчестер Сити».

Буффон вызван в сборную Италии. Ранее он сказал, что завершил международную карьеру.

Покеттино назвал «кошмаром» введение видеоповторов.

Салах обогнал Кейна в списке лучших бомбардиров АПЛ и захватил лидерство.

14-летний воспитанник «Барселоны» уже набрал миллион подписчиков в инстаграме.