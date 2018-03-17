Ари хочет играть за сборную России. Он получит гражданство РФ в течение месяца

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что станет гражданином РФ в течение месяца и что хочет получить вызов в сборную России.

«Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное – следить за здоровьем и помогать моей команде.

Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал Ари.

Напомним, что нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин травмировал крестообразные связки и пропустит от четырех до пяти месяцев.