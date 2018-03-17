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    Ари хочет играть за сборную России. Он получит гражданство РФ в течение месяца

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что станет гражданином РФ в течение месяца и что хочет получить вызов в сборную России.

    «Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное – следить за здоровьем и помогать моей команде.

    Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал Ари.

    Напомним, что нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин травмировал крестообразные связки и пропустит от четырех до пяти месяцев.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2018 19:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 марта 2018, 10:58

      В принципе в его словах есть смысл, особенно после травмы Кокорина. Заболотный в любом случае не лучше, а Смолов в одно лицо не потянет.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 марта 2018, 06:53

      ЧУШЬ

      1
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 17 марта 2018, 20:32

      Вроде у нас с кем-то было, что до получения паспорта, в товарищеской игре принимал участие. Вот с бразильцами Ари можно и попробовать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 марта 2018, 20:29

      Солома стелют,негоже опозориться по полной!)

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 20:27

      У Ари есть огромное конкурентное преимущество перед многими сборниками: он очень хочет играть! О Дзюбе и говорить здесь нечего.

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 марта 2018, 20:19

      Отличная замена Кокоши..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Андреич 17 марта 2018, 20:14

      В сложившейся ситуации - неплохая новость.
      Не думал, что когда-либо буду так считать.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 20:13

      Хотелось бы выразиться крепко -- я такой хуни не приемлю !!! Попрут потом всем кагалом натурализоваться !!! Бять не слов , просто -- ПОЗОРИШЕ !!!!! Су..ка своих не найти что ли ???

      -1
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Zenmaster 17 марта 2018, 20:30

      Предложи. Только не предЛАЖ(а)и

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > sochi-2013 17 марта 2018, 20:35

      Панченко восстанавливается!Козлова из Орена можно,да талантов нет чтоль!)
      +надо ставить юность(которая старается)немцы ставили и не прогадали(да и не только они)

      -1
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Pourport 17 марта 2018, 20:38

      Не катит- здесь не перспектива нужна, а реальный форвард.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > sochi-2013 17 марта 2018, 20:39

      С нашими охами и ахами,схемой и отношением,хоть Месси паспорт выпиши,все равно в гр.на 3-4 окажемся!)

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Pourport 17 марта 2018, 21:07

      Черчесова менять поздно, а вот Бердыева и Непомнящего в консультанты бы привлечь. Тогда и без Месси смогли бы в восьмерку попасть.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 20:09

      Кокорин травмирован, Тимур Жамалетдинов тоже (должен был заиграть!)... Дзюба под черчесовскую модель игры не подходит, хотя вызвать его надо и в заявку включить тоже... В случае навала в конце встречи, когда нужен либо гол, либо, наоборот, отбиваться, Дзюба может быть полезен. При таких раскладах у Ари есть шанс.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > cska-62 17 марта 2018, 20:21

      Жамал уже поправился, сегодня дубль оформил за молодежку

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 17 марта 2018, 20:03

      Вот кстати с учётом того, что вызов Дзюбы на позицию нападающего казался безальтернативным, эта новость, конечно, вносит определённую интригу.

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