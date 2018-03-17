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  • Ари хочет играть за сборную России. Он получит гражданство РФ в течение месяца

Ари хочет играть за сборную России. Он получит гражданство РФ в течение месяца

17 марта 2018, 19:51
18

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что станет гражданином РФ в течение месяца и что хочет получить вызов в сборную России.

«Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное – следить за здоровьем и помогать моей команде.

Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал Ари.

Напомним, что нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин травмировал крестообразные связки и пропустит от четырех до пяти месяцев.

Источник: ТАСС
Россия Локомотив Россия Кокорин Александр Ари
Комментарии (18)
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Asbjorn
1521305687
молодежь в сборную привлекать надо,а для локо это конечно плюс
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Freyk
1521306183
Вот кстати с учётом того, что вызов Дзюбы на позицию нападающего казался безальтернативным, эта новость, конечно, вносит определённую интригу.
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cska-62
1521306547
Кокорин травмирован, Тимур Жамалетдинов тоже (должен был заиграть!)... Дзюба под черчесовскую модель игры не подходит, хотя вызвать его надо и в заявку включить тоже... В случае навала в конце встречи, когда нужен либо гол, либо, наоборот, отбиваться, Дзюба может быть полезен. При таких раскладах у Ари есть шанс.
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Zenmaster
1521306801
Хотелось бы выразиться крепко -- я такой хуни не приемлю !!! Попрут потом всем кагалом натурализоваться !!! Бять не слов , просто -- ПОЗОРИШЕ !!!!! Су..ка своих не найти что ли ???
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Андреич
1521306888
В сложившейся ситуации - неплохая новость. Не думал, что когда-либо буду так считать.
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Superviser77
1521307188
Отличная замена Кокоши..
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DOCTOR PENALTY
1521307635
У Ари есть огромное конкурентное преимущество перед многими сборниками: он очень хочет играть! О Дзюбе и говорить здесь нечего.
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Pourport
1521307770
Солома стелют,негоже опозориться по полной!)
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bumer_moscow
1521345230
ЧУШЬ
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Fan Loko mik
1521359882
В принципе в его словах есть смысл, особенно после травмы Кокорина. Заболотный в любом случае не лучше, а Смолов в одно лицо не потянет.
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