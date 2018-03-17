Покеттино: «Видеоповторы? Это кошмар. Пусть лучше судьи совершают ошибки»

Кошмар-это когда проигрывающая команда забивает голы руками,из явного офсайда, из придуманного пенальти,после применения грубого фола ,который не "замечают" все судьи,а также забитого или не забитого мяча в ворота! Желаю всем этим "покетинам-жуликам" на своей шкуре прочувствовать эти "судейские ошибки"-тогда сразу заткнется!
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о системе видеоповторов.
«Это кошмар. Мне жаль людей, которые используют видеоповторы. Пусть лучше судьи и помощники совершают ошибки, чем мы будем ждать три или четыре минуты, пока они все посмотрят. Но мы должны считаться с реальностью, с тем, как это отражается на игре.
Но хуже всего это отражается на болельщиках. В будущем это будет огромной проблемой. Посмотрим, что произойдет на чемпионате мира», – сказал Покеттино.
Напомним, что видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018&