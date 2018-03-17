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    Покеттино: «Видеоповторы? Это кошмар. Пусть лучше судьи совершают ошибки»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о системе видеоповторов.

    «Это кошмар. Мне жаль людей, которые используют видеоповторы. Пусть лучше судьи и помощники совершают ошибки, чем мы будем ждать три или четыре минуты, пока они все посмотрят. Но мы должны считаться с реальностью, с тем, как это отражается на игре.

    Но хуже всего это отражается на болельщиках. В будущем это будет огромной проблемой. Посмотрим, что произойдет на чемпионате мира», – сказал Покеттино.

    Напомним, что видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018&

    Источник: Skysports

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    17.03.2018 20:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 марта 2018, 10:06

      Кошмар-это когда проигрывающая команда забивает голы руками,из явного офсайда, из придуманного пенальти,после применения грубого фола ,который не "замечают" все судьи,а также забитого или не забитого мяча в ворота! Желаю всем этим "покетинам-жуликам" на своей шкуре прочувствовать эти "судейские ошибки"-тогда сразу заткнется!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 09:52

      а вот когда постоянные ошибки скажутся на твоем увольнении то совсем другое скажешь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:37

      Было уже такое. Пример с волейболом. Там повторами дорожат, зря не дергают, их всего-то два на партию. Быстренько посмотрели, и вопрос снят, и справедливость восстановлена. Предвзятое судейство, не засчитанный гол, игра "божественной" рукой - это всё подлости, от которых нужно избавляться.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:31

      Сколько людей,столько и мнений.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 17 марта 2018, 22:18

      Во всех видах спорта повторы помогают,а футбол это настолько уникальная игра что только в ней они все портят. Нужно всего лишь грамотно все настроить и сделать определенные правила для видео повторов и все будет хорошо.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 марта 2018, 21:39

      Да все очень просто, 2 видеоповтора на игру для каждой команды по просьбе капитана и все.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 21:37

      Согласен с Покеттино! Повторы будут выхолащивать игру!

      -1
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      Рейтинг: +399

      guron88 17 марта 2018, 21:03

      Сначала, я поддерживал введение видеоповторов. Мне казалось, что истина - должна торжествовать. И что футбол, и так задержался с их введением. Но... посмотрев пару матчей с этим нововведением, я откровенно разочаровался и кардинально изменил своё мнение. Течение матча рвется и дробиться каким-то неестественным образом, болельщики не знают как реагировать: "то плачут, то смеются, то опять плачут". Какой то спектакль гротеска, а не игра...Исчезает динамика и накал матча...Словно из батута вырываю пружину... Короче, пусть будет живой организм, даже и с ошибками судей. Ну разве что, ввести момент по поводу "пересёк ли мяч линию ворот". Это лично мои ощущения. Может у кого-то, они другие. Все люди разные...

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