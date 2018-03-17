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    «Лион» могут отстранить от еврокубков

    УЕФА в ближайшее время может начать рассматривать вопрос об исключении из еврокубков французского «Лиона». Связано это с поведением болельщиков команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (2:3).

    Фанаты, напомним, нападали на полицейских. При этом «Лион» уже находится под условной дисквалификацией, полученной за беспорядки в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

    «Лион» осудил поведение фанатов.

    Источник: L' Equipe

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    17.03.2018 11:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 15:42

      Клуб несёт ответственность за своих болельщиков, но не думаю, что настолько сильно, чтобы их прямо исключать из еврокубков. Впаяйте штраф и пусть пару-тройку матчей без болельщиков сыграют. А Лион, в свою очередь, сумму штрафа покроет за счёт вот тех самых дебоширов. Такое уже бывало и не раз, особенно во Франции. Я считаю, что наказывать футболистов и адекватных болельщиков, из-за того, что какие-то идиоты не могут дурь свою усмирить - это нечестно.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 17 марта 2018, 15:27

      А вот что про ЦСКА вычитал сегодня..

      Уже в ближайшие дни "Арсенал" намерен обратиться в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из числа участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы по политическим причинам

      -1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > ФанатОтБога 17 марта 2018, 16:57

      *****тяй **** минусуешь, я дело нашел.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 марта 2018, 12:48

      Не страшненько, если и исключат... а что только наши клубы гнобить можно?

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 12:40

      Исключать не стоит , а вот при пустых трибунах поиграть -- очень даже весело !!!

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 марта 2018, 12:23

      "В пятницу днём церемония жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы определила в соперники ЦСКА лондонский "Арсенал". К вечеру пятницы "канониры", перестав хранить молчания, выпустили официальный коммюнике, который предупреждает своих болельщиков о том, что посещение фанатами "Арсенала" матча в столице России нежелательно из-за антибританских настроений, установившихся в России после скандала с отравлением бывшего шпиона британской разведки Сергея Скрипаля. А уже в ближайшие дни "Арсенал" намерен обратиться в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из числа участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы по политическим причинам. Интересно, будут ли и на футбольном уровне представители Великобритании использовать словосочетание "с высокой долей вероятности".
      ---------------------------------------
      По честному победить Алишерка Усманов с Венгером не рассчитывают, видимо.

      8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Eddyson 17 марта 2018, 12:32

      А может лучше они сами себя исключат! И ЦСКА дальше пойдёт.

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Eddyson 17 марта 2018, 12:43

      "С высокой долей вероятности",если ЦСКА пройдет англичан,будет видна "Рука Кремля")

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > 17 марта 2018, 14:23

      А чем тебе Путин то не мил?
      При нем все худо-бедно,но позволили себе дачи,отпуска за границей,иномарки,ипотеки,и много чего еще..
      Раньше этого не было!
      Да,во внутренней политике он не идеален,конечно..(Зарплата бюджетников,пенсионеры,Ветераны ВОВ..
      продажные судьи,иная несправедливость)
      Но зато как воспряла Духом Наша Армия! ..и Без Войны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 марта 2018, 12:15

      А Представьте такой жребий:
      Если б Арсенал попал на Атлетико
      Локомотив-на Виторию(или Спортинг)
      Спартак забил бы,-и на Зальцбург
      ЦСКА итак молодец!
      Зениту бы для прохода подошел Динамо К или Милан(при определенных обстоятельствах)
      Мы бы скорее всего отправились в Финал,и был бы он целиком и полностью Русским!
      Эх,лепотаааа)

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Антон bx14e 17 марта 2018, 12:17

      Да мечтать не вредно)

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > EcioAuditore 17 марта 2018, 12:22

      Не хочется искать Локомотиву любименькому оправдания(ну как обычно,я бы играл минимум в 2 нападающих,и эдер в их число б не вошел)), НО:
      даже в наш лучший год 2008-й( кубок уефа Зенита и бронза Сборной на Евро),испанцы были нам не по силам..3:0 и 4:1,кажется...а Арсенал или даже РБ Зальцбург(быстрые команды) могли бы и выбить Атлетико, и тогда...)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 12:03

      Таких болельщиков, вообще, нужно лишить посещения матчей и команду
      Лион наказать за то, что не недостаточно проводит работу с болельщиками.
      По ТВ было видно, как при подаче углового в Натхо бросили крупный предмет

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 12:00

      Вердикт обязательно нужно вынести.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 марта 2018, 11:50

      Людей можно понять,хотели в финал на своем стадионе..
      Эх.вчера пересматривал кубок уефа-2005..Какие все молодые: Акинфеев,Жирков,Чиди-Одиа что творил..Вагнер,Карвальо..Семак 4 ПСЖ отгрузил.Красавцы!
      Спасибо им за это!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Антон bx14e 17 марта 2018, 11:51

      В преддверии тебе слово ни о чём не говорит???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > I_R_O_N_M_A_N 17 марта 2018, 12:02

      В Преддверии или в закулисье,какая разница? Праздник у них отняли наши! Молодцы!

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Антон bx14e 17 марта 2018, 12:06

      Рукалицо чувак...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 11:49

      Да наши болельщики просто ангелы! Вспоминается диалог:

      - Мы поехали поддержать команду во Францию - в этот оазис европейского грехопадения, где подверглись приставаниям **********...
      - И как вы отреагировали?
      - Очень смирно, заламывая руки, как курсистки, восклицали: "Уйди, противный...!".
      - Это не потому ли после вашего визита было наложено двести гипсов на конечности лицам с нетрадиционной ориентацией?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 17 марта 2018, 12:04

      P,S. Информация для модераторов: удалённое слово (оно в звёздочках) литературное, а не нецензурное. Нецензурную лексику не использую. Разве только иногда в разговорном жанре, когда приходится при помощи моего любимого хука слева в печень учить ………. и им подобных уму-разуму! И когда рядом нет женщин и детей! При них выражаться воспитание не позволяет!
      https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1088490

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