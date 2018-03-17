«Лион» могут отстранить от еврокубков

УЕФА в ближайшее время может начать рассматривать вопрос об исключении из еврокубков французского «Лиона». Связано это с поведением болельщиков команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (2:3).

Фанаты, напомним, нападали на полицейских. При этом «Лион» уже находится под условной дисквалификацией, полученной за беспорядки в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

«Лион» осудил поведение фанатов.