«Лион» могут отстранить от еврокубков

Клуб несёт ответственность за своих болельщиков, но не думаю, что настолько сильно, чтобы их прямо исключать из еврокубков. Впаяйте штраф и пусть пару-тройку матчей без болельщиков сыграют. А Лион, в свою очередь, сумму штрафа покроет за счёт вот тех самых дебоширов. Такое уже бывало и не раз, особенно во Франции. Я считаю, что наказывать футболистов и адекватных болельщиков, из-за того, что какие-то идиоты не могут дурь свою усмирить - это нечестно.
УЕФА в ближайшее время может начать рассматривать вопрос об исключении из еврокубков французского «Лиона». Связано это с поведением болельщиков команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (2:3).
Фанаты, напомним, нападали на полицейских. При этом «Лион» уже находится под условной дисквалификацией, полученной за беспорядки в прошлом розыгрыше Лиги Европы.
«Лион» осудил поведение фанатов.