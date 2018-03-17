14-летний кантерано «Барселоны» набрал миллион подписчиков в инстаграме

Есть опасения за будущую игру этого парня. Жадный поиск славы, тем более в таком возрасте, погубит талант. Перефразируя русскую пословицу, он мог бы сказать: "Не хочу играть, хочу лайки собирать".
Полузащитник одной из юношеских команд «Барселоны» Хави Симонс набрал миллион подписчиков в социальной сети инстаграм. Об этом сообщил сам футболист.
При этом у его соотечественника Рууда Гуллита, некогда выступавшего за сборную Голландии, подписчиков в 19 раз меньше.
Сообщается, что в скором времени агентом Симонса может стать Мино Райола.