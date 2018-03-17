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    14-летний кантерано «Барселоны» набрал миллион подписчиков в инстаграме

    Полузащитник одной из юношеских команд «Барселоны» Хави Симонс набрал миллион подписчиков в социальной сети инстаграм. Об этом сообщил сам футболист.

    При этом у его соотечественника Рууда Гуллита, некогда выступавшего за сборную Голландии, подписчиков в 19 раз меньше.

    Сообщается, что в скором времени агентом Симонса может стать Мино Райола.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.03.2018 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 18 марта 2018, 10:34

      Есть опасения за будущую игру этого парня. Жадный поиск славы, тем более в таком возрасте, погубит талант. Перефразируя русскую пословицу, он мог бы сказать: "Не хочу играть, хочу лайки собирать".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 17 марта 2018, 23:03

      Ой бл.. Только не райола. Где райола там пздц.

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 17 марта 2018, 19:47

      Вау.. будут теперь подписчиками мерятся!
      И мне вот интересно к чему здесь инфа про Гуллита, человека из другого поколения которому твитеры и фейсбуки до одного места!
      Теперь главное не затеряться и добиться на взрослом уровне хоть того же уровня что великий Рууд Гуллит!
      П.С. хотя если свяжется с Райолой толку будет мало!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:29

      Молодец пацан! Осталось только завоевать их же, (подписчиков) игрой на высоком уровне. Удачи тебе в этом деле! Теперь буду следить за НОВЫМ ХАВИ.++++++

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