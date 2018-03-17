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    Mirror: Облак будет куплен летом «Арсеналом» или «Ливерпулем» за 100 миллионов

    Вратарь испанского «Атлетико» Ян Облак летом переберется в Англию, сообщает британская пресса. Голкипера купит либо лондонский «Арсенал», либо «Ливерпуль».

    Именно эти два клуба будут вести борьбу за футболиста. При этом «матрасники» не готовы отпускать Облака за сумму меньше 100 миллионов евро.

    Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.03.2018 10:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 15:54

      Я бы на месте матрасов его бы не отпускал. Или они опять нового Де Хеа нашли по-дешёвке? Вроде не слышал такого.
      100 млн - это много за вратаря, но такой вратарь, как он - это полкоманды. Тем более, не совсем понимаю самого Облака - Атлетико явно статуснее Арсенала и Ливерпуля. Тут повышение может быть только в Барсу или Реал. Может в Сити. Но у всех них есть свои хорошие вратари.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 марта 2018, 14:23

      облак топовый, но цену ломят за него

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 марта 2018, 13:00

      Российские вратари-самые лучшие!(Пора бы запомнить,ну или попробовать)
      Защита только подводит((
      Ушли бы в свое время Акинфеев,Габулов,тот же Мандрыкин,Шунин, и тд..,были бы не хуже всяких Фабьянски,Лемманов,Куртуа и Щестны

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      Рейтинг: +15

      alex3366 17 марта 2018, 12:51

      Не стоит он этих денег. Тут реал Дехеа покупать за эти деньги собирался который в разы лучше облака !!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > alex3366 17 марта 2018, 15:46

      разы... ну-ну.
      Облак один из лучших вратарей мира и при нынешних бешенных ценах - 100 млн вполне ожидаемая сумма. Тем более Яну 25 лет всего. Для вратаря просто смешной возраст, спокойно ещё лет 10 отыграет.

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      Рейтинг: +15

      alex3366 > Cules2013 17 марта 2018, 18:21

      Один из лучших?? Очень сомнительно вратарь играет так как играет оборона команды если в защите бардак как в ливерпуле там никто ничего сделать не может !! А ян играет на среднем но стабильном уровне вот и все .

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > alex3366 18 марта 2018, 15:28

      чтобы чушь такую не нести, нужно матчи Атлетико смотреть чаще чем раз в полгода. Я постоянно сталкиваюсь с подобными высказываниями любителей английского футбола, а потом оказывается, что они кроме своей АПЛ ничего не смотрят)). Но все другие чемпионаты для них всё равно дно, и игроки там не такие, как в Англии))) Весёлые вы ребята.

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      Рейтинг: +15

      alex3366 > Cules2013 26 марта 2018, 06:54

      В том то и дело смотрю часто испанский балет т.к. там борьбы вообще не допускают . До одного из лучших в мире он явно не дотягивает ! Что он неплохо смотрится это есть но далеко не один из лучших ! Возможно через пару лет и станет одним из лучших но сейчас это не так !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > alex3366 26 марта 2018, 07:46

      ты мне про балет, а я тебе про испанский футбол.
      Борьбы там не допускают)) Это что ты за матчи такие смотришь? Там один Рамос целого клуба АПЛ стоит по карточкам. Про такие команды как Эспаньол вообще молчу.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 марта 2018, 12:08

      Лучше взять Алисона,он так то в три раза дешевле или Пикфорда....

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 11:52

      Хороший вратарь.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 марта 2018, 11:15

      кто останется в Атлетико

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > kvm5 17 марта 2018, 23:12

      Атлетико в свое время лишился и Де Хеа, и Куртуа. Облак здорово играет, так что это дело времени, когда и его выкупят.
      И если клуб готов расстаться с основным вратарем, значит уже нашли замену ему.

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