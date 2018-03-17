Mirror: Облак будет куплен летом «Арсеналом» или «Ливерпулем» за 100 миллионов

Вратарь испанского «Атлетико» Ян Облак летом переберется в Англию, сообщает британская пресса. Голкипера купит либо лондонский «Арсенал», либо «Ливерпуль».

Именно эти два клуба будут вести борьбу за футболиста. При этом «матрасники» не готовы отпускать Облака за сумму меньше 100 миллионов евро.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года.