Mirror: Облак будет куплен летом «Арсеналом» или «Ливерпулем» за 100 миллионов

Я бы на месте матрасов его бы не отпускал. Или они опять нового Де Хеа нашли по-дешёвке? Вроде не слышал такого.
100 млн - это много за вратаря, но такой вратарь, как он - это полкоманды. Тем более, не совсем понимаю самого Облака - Атлетико явно статуснее Арсенала и Ливерпуля. Тут повышение может быть только в Барсу или Реал. Может в Сити. Но у всех них есть свои хорошие вратари.
Вратарь испанского «Атлетико» Ян Облак летом переберется в Англию, сообщает британская пресса. Голкипера купит либо лондонский «Арсенал», либо «Ливерпуль».
Именно эти два клуба будут вести борьбу за футболиста. При этом «матрасники» не готовы отпускать Облака за сумму меньше 100 миллионов евро.
Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года.