Карпин: «Мне за Дзюбой надо было смотреть или за своими игроками?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча с тульским «Арсеналом» (2:2) в 23-м туре РФПЛ. Специалист объяснил замену, сделанную им в перерыве, а также заявил, что не следил за нападающим «оружейников» Артемом Дзюбой, который оформил дубль.

Напомним, в свое время форвард работал под руководством Карпина в «Спартаке».

– Так, как развивался матч, мы скорее потеряли два очка. Вели 1:0, затем 2:1. Упустили преимущество.

– Что из намеченного вами плана не получилось?

– Знали, что будет много подач с флангов. Второй гол нам был забит как раз после передачи с фланга. Не смогли вынести.

– Вы, ведя в счете, произвели в перерыве замену. Поясните решение.

– Не устраивала игра, вот и все.

– Два игрока поскользнулись в эпизоде с голом. Причина в поле?

– Поле не может быть виновато. Значит проблемы с шипами.

– Почему так происходит?

– Откуда я знаю? Спросите у футболистов. Они же поскальзываются, не я.

– Дзюба сегодня забил дважды. Не был ли матч против вас для него особенной мотивацией?

– По-моему, в первом моменте мы в свои забили. У Калачева вроде автогол.

– Но Дзюба был по-особенному мотивирован?

– Все были мотивированы. Мне за Дзюбой смотреть или за своими футболистами?