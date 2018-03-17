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    Карпин: «Мне за Дзюбой надо было смотреть или за своими игроками?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча с тульским «Арсеналом» (2:2) в 23-м туре РФПЛ. Специалист объяснил замену, сделанную им в перерыве, а также заявил, что не следил за нападающим «оружейников» Артемом Дзюбой, который оформил дубль.

    Напомним, в свое время форвард работал под руководством Карпина в «Спартаке».

    – Так, как развивался матч, мы скорее потеряли два очка. Вели 1:0, затем 2:1. Упустили преимущество.

    – Что из намеченного вами плана не получилось?

    – Знали, что будет много подач с флангов. Второй гол нам был забит как раз после передачи с фланга. Не смогли вынести.

    – Вы, ведя в счете, произвели в перерыве замену. Поясните решение.

    – Не устраивала игра, вот и все.

    – Два игрока поскользнулись в эпизоде с голом. Причина в поле?

    – Поле не может быть виновато. Значит проблемы с шипами.

    – Почему так происходит?

    – Откуда я знаю? Спросите у футболистов. Они же поскальзываются, не я.

    – Дзюба сегодня забил дважды. Не был ли матч против вас для него особенной мотивацией?

    – По-моему, в первом моменте мы в свои забили. У Калачева вроде автогол.

    – Но Дзюба был по-особенному мотивирован?

    – Все были мотивированы. Мне за Дзюбой смотреть или за своими футболистами?

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 16:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:32

      Ростов практически новая команда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 марта 2018, 18:39

      Карпин поставит игру в Ростове! Дайте время! Вот с вратарями проблема! Впору Довбаня заманивать, но, думаю, после этого сезона его заманят денежные клубы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 марта 2018, 18:33

      На последний вопрос журавеля, Валере надо было зарядить по физио этого приставалы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 17 марта 2018, 18:29

      Красавчик!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 17 марта 2018, 18:25

      Я скучал без тебя, Валера)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 18:25

      этот Журавль прикопался с дурацкими вопросами вот и ответы получил такие, повезло что Карпин еще не отхамил и не психанул)

      7
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 марта 2018, 18:24

      достали

      2
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      Рейтинг: +142

      SERG63 17 марта 2018, 18:00

      Карпину респект...Красава...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 17 марта 2018, 17:15

      В сл.матче цдка надо обыгрывать, факт. В целом игра Ростова смотрится хорошо. Думаю если и дальше так пойдет, то в сл. сезоне, все будет отлично, в любом случае, переживаем за Валеру!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 марта 2018, 17:14

      ВОТ ЧЁ ПРИКОПАЛСЯ С ЭТОЙ ДЗЮБОЙ настырный следователь

      17
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