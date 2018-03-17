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  • Карпин: «Мне за Дзюбой надо было смотреть или за своими игроками?»

Карпин: «Мне за Дзюбой надо было смотреть или за своими игроками?»

17 марта 2018, 16:24
23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча с тульским «Арсеналом» (2:2) в 23-м туре РФПЛ. Специалист объяснил замену, сделанную им в перерыве, а также заявил, что не следил за нападающим «оружейников» Артемом Дзюбой, который оформил дубль.

Напомним, в свое время форвард работал под руководством Карпина в «Спартаке».

– Так, как развивался матч, мы скорее потеряли два очка. Вели 1:0, затем 2:1. Упустили преимущество.

– Что из намеченного вами плана не получилось?

– Знали, что будет много подач с флангов. Второй гол нам был забит как раз после передачи с фланга. Не смогли вынести.

– Вы, ведя в счете, произвели в перерыве замену. Поясните решение.

– Не устраивала игра, вот и все.

– Два игрока поскользнулись в эпизоде с голом. Причина в поле?

– Поле не может быть виновато. Значит проблемы с шипами.

– Почему так происходит?

– Откуда я знаю? Спросите у футболистов. Они же поскальзываются, не я.

– Дзюба сегодня забил дважды. Не был ли матч против вас для него особенной мотивацией?

– По-моему, в первом моменте мы в свои забили. У Калачева вроде автогол.

– Но Дзюба был по-особенному мотивирован?

– Все были мотивированы. Мне за Дзюбой смотреть или за своими футболистами?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (23)
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пряник929
1521293845
Напыщенное интервью, как будто тренер чемпионов мира...
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Axe111
1521294468
Тупые вопросы журналюг
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Боцман59rus
1521295439
валерий молодец, нормально ответил, этим шкурам футбол не интересен, еще до матча шептались, как тебя игрочишкой провоцировать будут
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Garrincha58
1521295843
Дзюба молодец думаю десятку положит до конца чемпионата
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Полная Канистра
1521296082
ВОТ ЧЁ ПРИКОПАЛСЯ С ЭТОЙ ДЗЮБОЙ настырный следователь
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Соа́рес де Мора́ис
1521296112
В сл.матче цдка надо обыгрывать, факт. В целом игра Ростова смотрится хорошо. Думаю если и дальше так пойдет, то в сл. сезоне, все будет отлично, в любом случае, переживаем за Валеру!
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SERG63
1521298811
Карпину респект...Красава...
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OfaZavr
1521300324
этот Журавль прикопался с дурацкими вопросами вот и ответы получил такие, повезло что Карпин еще не отхамил и не психанул)
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Houston
1521300551
Красавчик!
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Tostao
1521300815
На последний вопрос журавеля, Валере надо было зарядить по физио этого приставалы
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