Все стадионы чемпионата мира-2018 будут введены в эксплуатацию в течение трех недель

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий рассказал, сколько времени еще понадобится для введения в эксплуатацию стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

«Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности с интервалом одна-две-три недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор», – сказал Ставицкий.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.