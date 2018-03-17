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    Все стадионы чемпионата мира-2018 будут введены в эксплуатацию в течение трех недель

    Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий рассказал, сколько времени еще понадобится для введения в эксплуатацию стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

    «Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности с интервалом одна-две-три недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор», – сказал Ставицкий.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2018 14:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 18 марта 2018, 13:58

      а достроены когда? как трасса к Гран-при Кореи?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 17:00

      И как всегда с недоделками.

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