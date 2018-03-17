Каземиро надеется, что Неймар присоединится к «Реалу»

Нафиг он не сдался "Реалу". Своими капризами и зарплатой Неймар настроит многих игроков против себя и руководства. Пусть сидит в Париже, надо было головой думать куда переходишь, а не только батиным кошельком. Какой здравомыслящий футболист, ещё и потенциально лучший в мире, будет переходить в чемпионат Франции? В "Барсе" явно не копейки же платили. Пусть хоть куда переходит, но не в "Реал". Кейн, Икарди, Азар, де Брюйне... Вариантов много для Переса и Зидана.
Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что будет рад переходу в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара. Хавбек отметил, что будет рад видеть в команде своего партнера по сборной Бразилии.
«Неймар всегда был впечатлял, еще с 11-ти лет. Он делает безумные вещи. Не думаю, что есть шанс на его переход в «Реал», но об этом стоит просить Флорентино Переса.
Неймар знает, что дверь в «Реале» для него всегда открыта, но он счастлив в Париже.
Учитывая его качества, я бы наверняка его приобрел. Надеюсь, он присоединится к нам в этом сезоне.
Он отличный игрок, один из трех лучших в мире. Он может делать все, что захочет вне поля, если будет продолжать играть так как играет. Он отлично поладит с Роналду», – сказал Каземиро.