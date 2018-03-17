Каземиро надеется, что Неймар присоединится к «Реалу»

Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что будет рад переходу в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара. Хавбек отметил, что будет рад видеть в команде своего партнера по сборной Бразилии.

«Неймар всегда был впечатлял, еще с 11-ти лет. Он делает безумные вещи. Не думаю, что есть шанс на его переход в «Реал», но об этом стоит просить Флорентино Переса.

Неймар знает, что дверь в «Реале» для него всегда открыта, но он счастлив в Париже.

Учитывая его качества, я бы наверняка его приобрел. Надеюсь, он присоединится к нам в этом сезоне.

Он отличный игрок, один из трех лучших в мире. Он может делать все, что захочет вне поля, если будет продолжать играть так как играет. Он отлично поладит с Роналду», – сказал Каземиро.