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    Каземиро надеется, что Неймар присоединится к «Реалу»

    Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что будет рад переходу в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара. Хавбек отметил, что будет рад видеть в команде своего партнера по сборной Бразилии.

    «Неймар всегда был впечатлял, еще с 11-ти лет. Он делает безумные вещи. Не думаю, что есть шанс на его переход в «Реал», но об этом стоит просить Флорентино Переса.

    Неймар знает, что дверь в «Реале» для него всегда открыта, но он счастлив в Париже.

    Учитывая его качества, я бы наверняка его приобрел. Надеюсь, он присоединится к нам в этом сезоне.

    Он отличный игрок, один из трех лучших в мире. Он может делать все, что захочет вне поля, если будет продолжать играть так как играет. Он отлично поладит с Роналду», – сказал Каземиро.

    Источник: Tribalfootball

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    17.03.2018 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 марта 2018, 17:03

      Нафиг он не сдался "Реалу". Своими капризами и зарплатой Неймар настроит многих игроков против себя и руководства. Пусть сидит в Париже, надо было головой думать куда переходишь, а не только батиным кошельком. Какой здравомыслящий футболист, ещё и потенциально лучший в мире, будет переходить в чемпионат Франции? В "Барсе" явно не копейки же платили. Пусть хоть куда переходит, но не в "Реал". Кейн, Икарди, Азар, де Брюйне... Вариантов много для Переса и Зидана.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 16:58

      Лучше вообще об этом пока не говорить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 марта 2018, 14:45

      Только ни это

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