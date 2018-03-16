Гончаренко: «У «Арсенала» кризис? В это слабо верится»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о сопернике армейцев в 1/4 финала Лиги Европы лондонском «Арсенале».

– Согласны с тем, что в этом сезоне «канониров» лихорадит? Серьезный шанс для армейцев?

– Иногда команде легче играть в еврокубках, чем во внутреннем чемпионате. Может быть, в Англии сложнее вскрывать оборону соперников, возможно, многие закрываются против команды Венгера. Это пока лишь предположение. Не могу сказать, что я видел много матчей лондонцев, учитывая и свой плотный график и то, что приходилось просматривать других соперников.

– Даже футболисты «Арсенала» говорят о каком-то кризисе.

– Даже не знаю, что тут сказать. Может быть, какие-то внутренние противоречия и возникают. Хотя в это слабо верится.

– Почему?

– Венгер – опытный тренер, он вряд ли такое допустит. Возможно, мы опять видим строительство новой команды. Поэтому, наверное, «Арсеналу» и свойственна некоторая нестабильность – взлеты и падения. Не забывайте, что «Арсенал» покинули Санчес, Жиру, зато пришли Мхитарян, Обамеянг. Коллектив меняется. Это сказывается в первое время на результатах.

Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

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