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«Челси» предложит контракт Асамоа, если Конте покинет клуб

16 марта 2018, 15:19
2

«Челси» в летнее трансферное окно может предложить контракт полузащитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа. Это произойдет в том случае, если главный тренер лондонской команды Антонио Конте покинет свою должность по завершении сезона.

Соглашение 29-летнего футболиста с «бьянконери» истекает в июне. Несмотря на это, итальянский специалист не заинтересован в подписании ганца, с которым работал в свое время в «старой синьоре».

В нынешнем сезоне Асамоа принял участие в 19-ти встречах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Ювентус Асамоа Квадво
Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1521221938
Один вопрос: с какой целью?
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iBragim2102
1521232405
Тренер Асамоа это будет ржач
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