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    «Челси» предложит контракт Асамоа, если Конте покинет клуб

    «Челси» в летнее трансферное окно может предложить контракт полузащитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа. Это произойдет в том случае, если главный тренер лондонской команды Антонио Конте покинет свою должность по завершении сезона.

    Соглашение 29-летнего футболиста с «бьянконери» истекает в июне. Несмотря на это, итальянский специалист не заинтересован в подписании ганца, с которым работал в свое время в «старой синьоре».

    В нынешнем сезоне Асамоа принял участие в 19-ти встречах, записав на свой счет одну голевую передачу.

    Источник: Calciomercato

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    16.03.2018 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 23:33

      Тренер Асамоа это будет ржач

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 марта 2018, 20:38

      Один вопрос: с какой целью?

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