«Челси» предложит контракт Асамоа, если Конте покинет клуб

«Челси» в летнее трансферное окно может предложить контракт полузащитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа. Это произойдет в том случае, если главный тренер лондонской команды Антонио Конте покинет свою должность по завершении сезона.

Соглашение 29-летнего футболиста с «бьянконери» истекает в июне. Несмотря на это, итальянский специалист не заинтересован в подписании ганца, с которым работал в свое время в «старой синьоре».

В нынешнем сезоне Асамоа принял участие в 19-ти встречах, записав на свой счет одну голевую передачу.