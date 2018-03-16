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    Манчини: «Зенит» сыграл в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы.

    По сумме двух встреч петербургский клуб в рамках 1/8 финала уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).

    – «Зенит» вылетел из Лиги Европы и проваливает чемпионат России. Нет ли у вас опасений по поводу своего будущего в клубе?

    – Лично я не задумываюсь об этом, мне это абсолютно неинтересно. Что касается выступлений в этом сезоне, то, насколько я понимаю, мы сыграли в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Считаю, мы выступили очень хорошо в Лиге Европы, мы ездили к лучшим командам континента, очень сильным командам, и многих обыгрывали.

    В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник – «РБ Лейпциг», где много молодых и сильных футболистов. К сожалению, было много моментов, когда нам не везло, но это футбол и такое случается.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    16.03.2018 00:03
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 13:57

      Тренер говорит боксёру новичку : " ты делаешь успехи сегодня ты лежал в нокауте на три минуты меньше"

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 16 марта 2018, 12:50

      К каким лучшим командам континента ездил Плачини? Ты что куришь дорогой друг? Русенбург, Вардар, Реал Сосьедад, Селтик и Лейпциг лучшие команды континента???? Лучшие команды континента играют в другом турнире, в который благодаря тебе Зенит второй год подряд может не попасть. А в Лиге Европы лучшие команды континента, вроде Атлетико, Арсенала играют лишь иногда и твое счастье, что они Зениту не попадались.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:37

      Все это ему уже не интересно.А что интересно?

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 марта 2018, 10:49

      Завтра будет лучше? чем вчера ....

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 16 марта 2018, 10:19

      "– Лично я не задумываюсь об этом, мне это абсолютно неинтересно."
      Как и работа в Зените...абсолютно неинтересна.
      Какая разница, он и так и так кучу денег получит, особенно если его решат уволить.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:13

      его то конечно не волнует будущее ведь при любом раскладе возьмет свое.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:57

      Это(три звёздочки*), Да!

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 марта 2018, 09:22

      в этом году зенит выступил конечно хуже чем в прошлом,но зато лучше чем в следующем!!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 16 марта 2018, 08:33

      да макаронник ты просто дно!

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 марта 2018, 08:00

      Наоборот. Было много моментов, где Зениту повезло.

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