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  • Манчини: «Зенит» сыграл в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне»

Манчини: «Зенит» сыграл в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне»

16 марта 2018, 00:03
30

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы.

По сумме двух встреч петербургский клуб в рамках 1/8 финала уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).

– «Зенит» вылетел из Лиги Европы и проваливает чемпионат России. Нет ли у вас опасений по поводу своего будущего в клубе?

– Лично я не задумываюсь об этом, мне это абсолютно неинтересно. Что касается выступлений в этом сезоне, то, насколько я понимаю, мы сыграли в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Считаю, мы выступили очень хорошо в Лиге Европы, мы ездили к лучшим командам континента, очень сильным командам, и многих обыгрывали.

В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник – «РБ Лейпциг», где много молодых и сильных футболистов. К сожалению, было много моментов, когда нам не везло, но это футбол и такое случается.

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Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Манчини Роберто
Комментарии (30)
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insider_retro
1521148191
Равнодушный, не фартовый и распиаренный... Должно быть стыдно, а с него как с гуся вода...
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1974valik
1521150286
Ему не интересно своё будущее,потому что он знает,если его выгонят,ему должны будут заплатить 9 миллионов.И он спокойно сможет занять пост главного тренера сборной Италии.Очередной развод Газпрома на деньги.
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Финт
1521150316
я просто в шоке от этого клоуна,лучше чем в том году,ахаха,а что ты не вспомнил что Зенит выигрывал этот Кубок! В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник – «РБ Лейпциг», где много молодых и сильных футболистов. Пипец,а у тебя все старые и слабые)))
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Burunduk
1521151589
А чем лучше то? Луческу с 0-2 отыгрался, 3-0 вел и обидный гол в конце не дал выйти в 1/8. Только он не тратил столько денег.
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x-x-x-x-x
1521151758
отмазки в пользу бедных
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Razvedchik - sniper
1521152023
В этом году и бабла влили больше
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Егор Велунов
1521152257
Ещё совсем недавно Манчини говорил важность евролиги для него, после вылета оттуда, говорит уже о великой походе. признаться, что вылет, есть вылет - трудно ? :)
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RUSARM
1521155165
Хорошо сыграл тот,кто вышел в следующий круг!!! А это только ЦСКА!!!
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iBragim2102
1521159310
Манчини нужно оставлять еще на 3 года!
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alek-pashckov
1521170474
хазанов отдыхает!!! вот *** клоун !!!
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