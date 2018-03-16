Манчини: «Зенит» сыграл в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы.

По сумме двух встреч петербургский клуб в рамках 1/8 финала уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).

– «Зенит» вылетел из Лиги Европы и проваливает чемпионат России. Нет ли у вас опасений по поводу своего будущего в клубе?

– Лично я не задумываюсь об этом, мне это абсолютно неинтересно. Что касается выступлений в этом сезоне, то, насколько я понимаю, мы сыграли в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Считаю, мы выступили очень хорошо в Лиге Европы, мы ездили к лучшим командам континента, очень сильным командам, и многих обыгрывали.

В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник – «РБ Лейпциг», где много молодых и сильных футболистов. К сожалению, было много моментов, когда нам не везло, но это футбол и такое случается.

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