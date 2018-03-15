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    Кирьяков: «Зениту» не стоит бежать с первых минут вперед»

    Российский тренер Сергей Кирьяков дал несколько рекомендаций «Зениту» перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». По его мнению, футболистам российской команды не стоит бежать с первых минут без оглядки в атаку.

    «Вряд ли у «Зенита» получится так же легко разобраться с «РБ Лейпцигом», как это было с «Селтиком». Уровень немцев и шотландцев абсолютно разный. У «Селтика» нет такой быстрой, мобильной и индивидуально сильной атаки, как у «РБ».

    «Лейпциг» очень любит и умеет играть, когда соперник дает ему много пространства на поле. А оно, скорее всего, будет — «Зенит» в роли догоняющего, ему нужно идти вперед, забивать.

    Все видели, как немцы разобрались с «Наполи» в 1/16 финала. Нет никаких сомнений, что питерцам будет очень тяжело. Сине-бело-голубым нужно быть предельно внимательными и, возможно, стоит не бежать с первых минут вперед, а сыграть разумно и аккуратно», – считает Кирьяков.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: Известия

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    15.03.2018 08:30
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:37

      А Зенит в этом сезоне вообще не бегает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 09:01

      Кирьяков дал несколько рекомендаций Зениту....

      Блин, а то они без тебя и твоих рекомендаций проиграть не смогут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:38

      Вот и замена Манчини обозначилась.

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