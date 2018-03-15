Кирьяков: «Зениту» не стоит бежать с первых минут вперед»

Российский тренер Сергей Кирьяков дал несколько рекомендаций «Зениту» перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». По его мнению, футболистам российской команды не стоит бежать с первых минут без оглядки в атаку.

«Вряд ли у «Зенита» получится так же легко разобраться с «РБ Лейпцигом», как это было с «Селтиком». Уровень немцев и шотландцев абсолютно разный. У «Селтика» нет такой быстрой, мобильной и индивидуально сильной атаки, как у «РБ».

«Лейпциг» очень любит и умеет играть, когда соперник дает ему много пространства на поле. А оно, скорее всего, будет — «Зенит» в роли догоняющего, ему нужно идти вперед, забивать.

Все видели, как немцы разобрались с «Наполи» в 1/16 финала. Нет никаких сомнений, что питерцам будет очень тяжело. Сине-бело-голубым нужно быть предельно внимательными и, возможно, стоит не бежать с первых минут вперед, а сыграть разумно и аккуратно», – считает Кирьяков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.