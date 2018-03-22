«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

Редакция «Бомбардира» ищет нового человека в свою команду.
Кто нам нужен?
- Вы разбираетесь в футболе и понимаете, как устроена эта сфера
- Вы умеете рассказывать об этом через тексты и знаете, как улучшить тексты других
- Вы знаете, как работают соцсети, где находить информацию и что такое админка сайта
- Приоритет – жителям Москвы. Но мы готовы рассмотреть кандидатов из других городов.
Что делать?
- Оперативно реагировать на важные события и находить в потоке новостей темы, которые будут интересны всем
- Заниматься подготовкой материалов к публикации
- Писать самому в любом формате: разбор, аналитика, интервью, репортажи
- Взаимодействовать со всей командой «Бомбардира» и вместе делать проект лучше
Что мы даем?
- Работу по сменам в те дни, которые удобны вам
- Зарплату по договоренности. Зависит от вашего опыта, навыков и профессионального уровня
- Простор для творчества
- Новые навыки и полезные умения
- Молодой коллектив, свободный от лишних формальностей и рамок
- Футбол по пятницам
Как связаться с нами?
Пришлите нам письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Выпускающий редактор». Расскажите немного о себе и своих навыках, пришлите 2-4 ссылки на свои материалы и страницы в соцсетях.
Источник: Бомбардир.ру