«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

Редакция «Бомбардира» ищет нового человека в свою команду.

Кто нам нужен?

Вы разбираетесь в футболе и понимаете, как устроена эта сфера

Вы умеете рассказывать об этом через тексты и знаете, как улучшить тексты других

Вы знаете, как работают соцсети, где находить информацию и что такое админка сайта

Приоритет – жителям Москвы. Но мы готовы рассмотреть кандидатов из других городов.

Что делать?

Оперативно реагировать на важные события и находить в потоке новостей темы, которые будут интересны всем

Заниматься подготовкой материалов к публикации

Писать самому в любом формате: разбор, аналитика, интервью, репортажи

Взаимодействовать со всей командой «Бомбардира» и вместе делать проект лучше

Что мы даем?

Работу по сменам в те дни, которые удобны вам

Зарплату по договоренности. Зависит от вашего опыта, навыков и профессионального уровня

Простор для творчества

Новые навыки и полезные умения

Молодой коллектив, свободный от лишних формальностей и рамок

Футбол по пятницам

Как связаться с нами?

Пришлите нам письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Выпускающий редактор». Расскажите немного о себе и своих навыках, пришлите 2-4 ссылки на свои материалы и страницы в соцсетях.