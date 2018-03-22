Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бомбардир» ищет выпускающего редактора

    Редакция «Бомбардира» ищет нового человека в свою команду.

    Кто нам нужен?

    • Вы разбираетесь в футболе и понимаете, как устроена эта сфера
    • Вы умеете рассказывать об этом через тексты и знаете, как улучшить тексты других
    • Вы знаете, как работают соцсети, где находить информацию и что такое админка сайта
    • Приоритет – жителям Москвы. Но мы готовы рассмотреть кандидатов из других городов.

    Что делать?

    • Оперативно реагировать на важные события и находить в потоке новостей темы, которые будут интересны всем
    • Заниматься подготовкой материалов к публикации
    • Писать самому в любом формате: разбор, аналитика, интервью, репортажи
    • Взаимодействовать со всей командой «Бомбардира» и вместе делать проект лучше

    Что мы даем?

    • Работу по сменам в те дни, которые удобны вам
    • Зарплату по договоренности. Зависит от вашего опыта, навыков и профессионального уровня
    • Простор для творчества
    • Новые навыки и полезные умения
    • Молодой коллектив, свободный от лишних формальностей и рамок
    • Футбол по пятницам

    Как связаться с нами?

    Пришлите нам письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Выпускающий редактор». Расскажите немного о себе и своих навыках, пришлите 2-4 ссылки на свои материалы и страницы в соцсетях.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2018 11:55
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11