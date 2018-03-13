Президент «Урала»: «У Мещерякова есть вопросы к нашему полю? Он агроном? Мы же не говорим РЖД, куда поезда отправлять»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на критику в адрес домашнего поля уральцев от председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

– Слова Мещерякова? Послушайте, мы же не лезем в политику РЖД, не говорим им, как и куда поезда отправлять.

Что началось-то?! Мещеряков – агроном, что ли? Мы сделали все возможное. У нас поле было даже лучше, чем в Грозном!

– Серьезно?

– Да. В Грозном оно было зеленое, но бежать-то было невозможно!

– А у вас?

– Ровненькое поле, трава взошла. Но вы поймите одно. В ночь перед матчем у нас были морозы – 25 градусов! Но мы же сделали все от себя зависящее.

Не нравится? Ок, разрешайте играть в манеже. Почему в Перми, в Уфе можно играть на искусственных полях, а в Екатеринбурге в манеже – нельзя?!

У нас область тратит на клуб деньги, местные спонсоры. И почему мы должны ехать проводить матч в другой город?! Так нам потом скажут те же спонсоры, а зачем вы нужны, если играете не для болельщиков?! Разве не так? Это же неправильно!