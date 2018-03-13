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    Президент «Урала»: «У Мещерякова есть вопросы к нашему полю? Он агроном? Мы же не говорим РЖД, куда поезда отправлять»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на критику в адрес домашнего поля уральцев от председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

    – Слова Мещерякова? Послушайте, мы же не лезем в политику РЖД, не говорим им, как и куда поезда отправлять.

    Что началось-то?! Мещеряков – агроном, что ли? Мы сделали все возможное. У нас поле было даже лучше, чем в Грозном!

    – Серьезно?

    – Да. В Грозном оно было зеленое, но бежать-то было невозможно!

    – А у вас?

    – Ровненькое поле, трава взошла. Но вы поймите одно. В ночь перед матчем у нас были морозы – 25 градусов! Но мы же сделали все от себя зависящее.

    Не нравится? Ок, разрешайте играть в манеже. Почему в Перми, в Уфе можно играть на искусственных полях, а в Екатеринбурге в манеже – нельзя?!

    У нас область тратит на клуб деньги, местные спонсоры. И почему мы должны ехать проводить матч в другой город?! Так нам потом скажут те же спонсоры, а зачем вы нужны, если играете не для болельщиков?! Разве не так? Это же неправильно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 14 марта 2018, 19:36

      по делу ,но про ржд хрень сморозил.Причем здесь ржд?!

      -1
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 13 марта 2018, 21:04

      Иванов прав! Возмущаться и предпринимать меры надо было до матча. После драки кулаками не машут.
      Едем дальше!

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > _LM_ 13 марта 2018, 21:29

      Эти возмущения были до матча. Но вопрос в том, зачем эти возмущения? В этом регионе в это время поле лучше не сохранить. Вопрос к чиновникам РФПЛ, которые так составляют календарь.

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