Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «У «Локомотива» есть очень большие вопросы к полю в Екатеринбурге»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков прокомментировал состояние газона в матче 22 тура РФПЛ против «Урала» (2:0).

    «Очень благодарен игрокам, что они боролись. Для нас эти три очка очень важны. Но есть очень большие вопросы к полю. Совет директоров уже дал определeнное указание соответственным службам поднять все документы, каким образом газон в таком состоянии был допущен к матчу.

    За два дня, естественно, никакой травы не выросло. Есть фотографии, видео, на которых наглядно видно, в каком состоянии газон. Это нельзя назвать футбольным полем. К матчу допускается лишь то поле, густота травяного покрова на котором составляет не меньше 70%. Мне очень интересно, кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле. С этим будет очень занимательно разбираться.

    Почему мы так поднимаем этот вопрос? Погода не плюсовая — это раз. Травы нет — это два. Шанс получить травму возрастает. Это прямой ущерб для команды, в том числе материальный. Не говоря уже о том, что качество футбола оставляет желать лучшего. Будем разбираться, чтобы такая ситуация не повторялась, потому что это неуважение к игрокам, зрителям и к футболу в целом.

    «Локомотив» — уже чемпион? Нет! Моя личная позиция, как и позиция тренерского штаба, и всех игроков, что для нас самый важный матч — следующий. Мы к нему и готовимся. Вопроса чемпионства мы пока не рассматриваем», — сказал Мещеряков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +630

      garet12222 13 марта 2018, 18:05

      Дебил очередной высказался. какую нахрен траву ждешь зимой? это Россия. Лучше бы высказался про тех, кто додумался играть в футбол зимой, а летом, когда играй на траве хоть на северах - перерыв в сезоне на 2 месяца.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11