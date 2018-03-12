Мещеряков: «У «Локомотива» есть очень большие вопросы к полю в Екатеринбурге»

Председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков прокомментировал состояние газона в матче 22 тура РФПЛ против «Урала» (2:0).

«Очень благодарен игрокам, что они боролись. Для нас эти три очка очень важны. Но есть очень большие вопросы к полю. Совет директоров уже дал определeнное указание соответственным службам поднять все документы, каким образом газон в таком состоянии был допущен к матчу.

За два дня, естественно, никакой травы не выросло. Есть фотографии, видео, на которых наглядно видно, в каком состоянии газон. Это нельзя назвать футбольным полем. К матчу допускается лишь то поле, густота травяного покрова на котором составляет не меньше 70%. Мне очень интересно, кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле. С этим будет очень занимательно разбираться.

Почему мы так поднимаем этот вопрос? Погода не плюсовая — это раз. Травы нет — это два. Шанс получить травму возрастает. Это прямой ущерб для команды, в том числе материальный. Не говоря уже о том, что качество футбола оставляет желать лучшего. Будем разбираться, чтобы такая ситуация не повторялась, потому что это неуважение к игрокам, зрителям и к футболу в целом.



«Локомотив» — уже чемпион? Нет! Моя личная позиция, как и позиция тренерского штаба, и всех игроков, что для нас самый важный матч — следующий. Мы к нему и готовимся. Вопроса чемпионства мы пока не рассматриваем», — сказал Мещеряков.