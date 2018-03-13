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    Суд Марселя обвинил двух фанатов «Спартака» в нанесении тяжких телесных повреждений

    Руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик «Спартака» Олег Семенов сообщил, что суд Марселя вынес двоим российским болельщикам, задержанным в Германии, обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. По его словам, сейчас собираются средства на французских адвокатов.

    «Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, а не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам.

    В данный момент идет сбор средств на французских адвокатов», – сказал Семенов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2018 17:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +886

      xColaz 14 марта 2018, 00:04

      Чем больше живу, тем больше офигеваю над дебильными европейскими порядками) Хотел бы даже посмотреть как именно происходит подобный судебный процесс. Да и смысл собирать на адвокатов, они типа судью переспорят?))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2018, 21:39

      Суд не обвиняет, суд выносит приговор. Обвиняет прокурор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 13 марта 2018, 19:54

      Виноват - отвечай, о чем речь.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 19:14

      ну если задержали и обвинили наверно есть на это основания, пусть отвечают.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      ваавва 13 марта 2018, 18:37

      Причем тут Спартак?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 марта 2018, 18:11

      Как бы сказал наш мид:"Это провокация")

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      garet12222 13 марта 2018, 18:09

      хоть заминусуйте, но вряд ли задержали просто так. значит попали под камеры и их опознали. такие болельщики только позорят спартачей

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > garet12222 13 марта 2018, 18:16

      согласен полностью

      1
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > VVM1964 13 марта 2018, 19:40

      конкретно в этой новости говорится о фанатах спартака. и где у меня слова про беспорядки?
      я просто негодую, что люди творят. такие даже не факт, что ради футбола на стадион ходят

      -1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 13 марта 2018, 17:29

      Ну, конечно, Русские же

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Bobafett 13 марта 2018, 21:37

      Может быть они татары или немцы по национальности?

      0
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