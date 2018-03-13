Суд Марселя обвинил двух фанатов «Спартака» в нанесении тяжких телесных повреждений

Руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик «Спартака» Олег Семенов сообщил, что суд Марселя вынес двоим российским болельщикам, задержанным в Германии, обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. По его словам, сейчас собираются средства на французских адвокатов.

«Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, а не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам.

В данный момент идет сбор средств на французских адвокатов», – сказал Семенов.