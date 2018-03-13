Доннарумма: «Я спокоен и счастлив. Иду вперед с безмятежностью»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не подтвердил слухи, что он намерен покинуть клуб ближайшим летом.

Сегодня появилась информация, что у 18-летнего вратаря испортились отношения с «россонери» и он хочет уйти.

«Я спокоен и счастлив, и иду вперед с безмятежностью. У нас хороший коллектив. То, как мы вчера праздновали победу над «Дженоа» (1:0), это доказывает. Мы добились результата, которого по-настоящему хотели. Это позволило нам забыть об игре с «Арсеналом» (0:2) в Лиге Европы.

Мы преуспели и теперь надеемся продолжить в том же духе.

Лига чемпионов? Это отличная гонка, мы в ней и верим в это. Мы обязаны верить и постараемся делать это до конца.

Победа над «Дженоа» дает нам большую уверенность перед поездкой в Лондон. Нам нечего терять», – сказал Доннарумма.